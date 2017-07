Figyelmeztetést adott ki a WHO: támad a szuperkankó

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a kankó (más nevein tripper vagy gonorrhoea) új, módosult törzseire figyelmeztet, amik szerintük teljesen kezelhetetlen fertőzéseket okozhatnak. A szervezet egyelőre három emberről tud, akit egészen biztosan a kankó olyan formája fertőzött meg, ami minden eddigi kezeléssel szemben ellenáll.

A szervezet szerint a helyzet nagyon komoly, az eddigi legellenállóbb baktériumok megjelenésével ugyanis „már csak idő kérdése”, hogy a legerősebb szerek is hatástalanokká válnak a fertőzés ellen.

A nemi érintkezéssel terjedő kankó nagyon okos baktérium, ami nagyon gyorsan képes ellenállóvá válni a kezelésére használt szerekkel szemben. A betegség azért is nagyon veszélyes, mert bizonyos formáiban akár tünetmentes is lehet, azonban súlyos gyulladásokat és akár meddőséget is okozhat, valamint növeli a HIV-fertőzés kockázatát.

A WHO szerint a világon évente 78 millió ember fertőződik meg kankóval, és kutatások szerint már most is hatástalan rengetegféle gyógyszer a betegség ellen, amik korábban még működtek.

A WHO-jelentés alapjául szolgáló tanulmányban 3 olyan beteget mutattak be, akikre semmilyen ma ismert kezelés nem hatott. Ezt a három megbetegedést ráadásul a világ egymástól távoli pontjain regisztrálták, egyet Japánban, egyet Franciaországban és egyet Spanyolországban. (Guardian)