A szenátus hírszerzési bizottsága meghallgatná Donald Trump fiát

Az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága meghallgatásra készül behívni Donald Trump elnök legidősebb fiát, akitől dokumentumok bemutatását is várja - közölte kedden a szenátus egyik, magát megnevezni nem akaró tisztségviselője a Reuters hírügynökséggel.

A testület azután döntött így, hogy az amerikai elnök legidősebb fia ezen a napon elektronikus levelek sorát hozta nyilvánosságra. Ezek szerint ifjabb Donald Trump szívesen beleegyezett abba, hogy találkozik egy orosz ügyvédnővel, Natalja Veszelnyickajával, aki a tavalyi elnökválasztási kampányban Hillary Clinton demokrata elnökjelöltre nézve terhelő dokumentumokat ígért számára.

Trump Jr. és Trump Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

A szenátus hírszerzési bizottsága már hétfőn is jelezte, hogy meghallgatná az ifjabb Trumpot, miután a The New York Times ebben a témában cikket közölt. Donald Trump fia ügyvédje útján jelezte: készséggel áll a tavalyi választási kampányba történt esetleges orosz beavatkozásokat vizsgáló kongresszusi bizottságok rendelkezésére.

Kedden Donald Trump is reagált a fiával kapcsolatos hírekre. Trump Jr. lépése után, azaz hogy az kitette Twitterre a levelezését, melyből kiderül, tavaly arról is írt, örömmel fogadna Hillary Clinton besározására alkalmas dokumentumokat az orosz kormánytól, Trump elnök elmondta, hogy fia nagyszerű tulajdonságokkal bíró ember (szó szerint „high-quality person”), és hogy üdvözli az átláthatóságát. Trump erről kivételesen nem Twitteren emlékezett meg, hanem szóvivője útján egy rövid közleményben.

A Fehér Házi szóvivő, Sarah Huckabee Sanders a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az elnököt frusztrálja, hogy Oroszország témája változatlanul napirenden van, s szeretné, ha túllépnének ezen. A továbbiakban a Fehér Ház nem is kíván kommentárt fűzni az ügyhöz.

Ahogy a helyettes szóvivő fogalmazott: "Valamennyi érintett fél" egyetértett a döntéssel, miszerint ifjabb Donald Trump nyilvánosságra hozott e-mailjeivel a Fehér Ház a jövőben korlátozott mértékben foglalkozik. Minden további kérdésre az elnök és az elnök fiának külső jogi tanácsadói adnak majd választ - szögezte le. A helyettes szóvivő nevetségesnek minősítette, hogy az orosz kapcsolatok ügyében hamis esküt és hazaárulást emlegetnek egyesek. (MTI, Reuters)