Sajnos a 444 nem tudósíthat a budapesti úszóvébéről

Hiába kértünk akkreditációt már hetekkel ezelőtt, kedden levelet kaptunk a nemzetközi úszószövetségtől (FINA), amelyben elutasították munkatársunk akkreditációt a jövő héten kezdődő budapesti világbajnokságra.



Na de legalább megköszönték, hogy érdeklődünk az esemény iránt! Egészen pontosan ezt a levelet kaptuk:

„Dear Tamás BOTOS,

It is with regret that your registration for the FINA World Championships 2017 - Budapest (HUN) has been rejected.

Thank you for your interest in the event.

Kind regards,

FINA Office”

Mi is sajnáljuk, de ne csüggedjenek a kedves olvasóink, valami csak lesz. Olyan még nem volt, hogy a VILÁG LEGNAGYOBB ÉS LEGCSODÁLATOSABB SPORTESEMÉNYÉM, NÉPÜNNEPÉLYÉN ÉS ORSZÁGREKLÁMJÁN ne legyen sehogy.