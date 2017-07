Trump fiának előre szóltak, hogy az őt megkereső orosz ügyvéd bele akar kavarni az amerikai elnökválasztásba

Mielőtt Donald Trump idősebb fia tavaly júniusban a New York-i Trump-toronyban találkozott volna a Kremlhez közeli, orosz ügyvédnővel, Natalija Veszelnyickajával, egy e-mailben előre tájékoztatták, hogy az orosz kormány Hillary Clinton lejáratására alkalmas anyagokkal akarja segíteni az apja kampányát.

Donald Trump idősebb fia. Fotó: JOHN MOORE/AFP

Az e-mailről a New York Times számolt be kedden, de a teljes üzenetet nem hozta nyilvánosságra. A lap szerint annak tartalmáról három forrás is beszámolt. Az e-mailt Rob Goldstone, a találkozó szervezője küldte Trump fiának.

A találkozó két nappal azután történt, hogy Trump elnyerte a Republikánus Párt elnökjelöltségét, és részt vett rajta ifjabb Donald Trump mellett Paul Manafort, a Trump-kampány akkori menedzsere és Jared Kushner, Donald Trump veje is.



Ifjabb Donald Trump a találkozó tényét a The New York Timesnak küldött közleményében elismerte, dc hozzátette, hogy Veszelnyickajának nem voltak ilyen dokumentumai, de még információi sem.

Az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága bejelentette, hogy a találkozó miatt meghallgatná Donald Trump fiát, aki az ügyvédjén keresztül jelezte, hogy készséggel áll a tavalyi választási kampányba történt esetleges orosz beavatkozásokat vizsgáló kongresszusi bizottságok rendelkezésére.

Veszelnyickaja, akinek a férje egy orosz kormánytisztviselő, tagadta, hogy az orosz kormánynak dolgozna.