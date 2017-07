Leszakadt a gigantikus jéghegy az Antarktiszról

Bekövetkezett, aminek a bekövetkeztét már júniusban előre jelezték a sarkkutatók: leszakadt a feljegyzett történelem egyik legnagyobb jéghegye az Antarktiszról. A Larsen C selfjégről leszakadt gigantikus jéghegy területe nagyjából 6000 négyzetkilométer, vagyis kicsit nagyobb, mint Jász-Nagykun-Szolnok megye.

A MIDAS Projekt ábráján látható a repedés növekedése. A bal felső sarokban kiemelt képen pedig azt is megfigyelhetik, hogy a repedés az óceán irányába fordult. Grafika: MIDAS Projekt/USGS/ESA

Bár ez hatalmas - Ciprus például 9300 négyzetkilométer területű -, és biztosan befér a valaha látott tíz legnagyobb jéghegy közé, az igazi óriások mellett eltörpül. A műholdas felderítés korszakában a legnagyobb a B-15 névre keresztelt, 11 ezer négyzetkilométeres óriás volt, amelyik a Ross selfjégről szakadt le még 2000-ben. Ennek a darabjait még hat év múlva is megfigyelték Új-Zéland közelében.

Magáról a Larsenc C selfjégről is szakadt már le nagyobb jéghegy, 1986-ban egy 9000 négyzetkilométeres jéghegy. A legnagyobb feljegyzett jéghegy pedig nagyjából 32 ezer négyzetkilométeres, vagyis nagyjából Belgiummal azonos méretű jéghegy volt, amit 1956-ban figyelt meg az amerikai haditengerészet egyik jégtörője.

Az ilyen leszakadások tehát nem ritkák, még ebben a nagyságrendben sem. A mostani mégis jelentős lehet, mert a kutatók szerint az utolsó jégkorszak vége, 12 ezer éve nem volt ilyen kicsi a Larsen C selfjég kiterjesdése. Így elméletileg az a veszély is fennáll, hogy a Larsen C északabbra fekvő, kisebb testvérei, a Larsen A és B sorsára jut. Ezek az évezredforduló környékén felmorzsolódtak. A kutatók szerint ugyanakkor a Larsen C mezőn egyelőre nem figyelhetők meg ilyen felmorzsolódásra utaló jelek, annak ugyanis a jéghegyek leszakadása mellett a jégréteg elvékonyodása is feltétele. (Via BBC)