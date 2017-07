Tényleg leszedi a kormány a Soros-plakátokat

Hivatalosan is elismerte az ATV-nek a Kormányzati Tájékoztatási Központ, hogy napokon belül eltünteti az utcákról eddig propagandakampányának mélypontját, a Soros-féle plakátokat.

Fotó: Zsú

Azt nem ismerik el, hogy a tiltakozások miatt. Ahogy azt sem, hogy elég furán fest a Sorossal teleplakátolt Budapest a vizes világbajnokság alatt. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a jövő hét elején érkezik, bár ő jelezte, hogy nem zavarja az általa is ellenségnek tartott Soros-ellenes hadjárat. Hamarosan életbe lép a Simicska-Jobbik közös plakátozás miatt hozott törvény. Azt a kormány eddig nem ismerte el, hogy rá is vonatkozna a pártok plakátkampányát tiltó törvény, de ez is szempont lehetett.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint egyébként pusztán arról van szó, hogy pont július 15-éig tervezeték a kampányt, ennyi, és természetesen az ellenzéket gyalázzák a közlemény többi részében.