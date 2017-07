27 éves magyar nyerte a Nobel utáni legnagyobb közgazdasági díjat

A 27 éves, budapesti születésű Raccuja Gergely nyerte idén a Wolfson Közgazdasági Díjat, ami a közgazdasági Nobel után a legnagyobb díjnak számít a szférában. A 250 ezer fontos jutalommal járó első helyet az kapja, aki a legjobb megoldást vázolja fel a díj kiírásakor feltett kérdésre, ami ezúttal arról szólt, hogyan fizethetnénk jobb, biztonságosabb és megbízhatóbb úthálózatért úgy, hogy az a közlekedők számára fair, a gazdaságnak és a környezetnek pedig kedvező legyen.



Raccuja a pályamunkájában egy újfajta, távolság-alapú útdíjrendszert tervezett. Ebben a rendszerben nem lenne többé üzemanyag- és gépjárműadó - ezzel helyreállítva a bizalmat a közlekedők és az állam között -, helyette viszont lenne egy újfajta adó, amit a járművek által az adott időszakban megtett távolság alapján kellene fizetni. Ennek az adónak az egységeit aszerint határoznák meg, mekkora az adott jármű motorja, és mennyire környezetszennyező.

A rendszer még adminisztratív többletterhekkel sem járna, ugyanis a bevezetéséhez szükséges adatokat a világ legtöbb országában már ma is gyűjtik a biztosítók, így Raccuja rendszerében az adót is a biztosítási díjjal együtt szednék be ezek az intézmények.

A rendszer minden elemzés szerint kedvezőbb lenne a szereplőknek, mint a mostani. Az autósok nyernének az átláthatóbb rendszerrel és az olcsóbb üzemanyaggal, ráadásul a javasolt rendszerben az adóbevételek meghatározott részét a helyi utakra és autópályákra kellene fordítania az államnak. De nyerne az állam is, ugyanis míg most egyre kevesebb üzemanyag-adót tud beszedni a brit kincstár, addig az új adóval a bevételeik folyamatosan növekednének, ugyanis minden elemzés szerint nőni fog a jövőben az autók száma és az általuk megtett távolság is.

Raccuja Gergely munkáját 7 ország 120 indulója közül választották ki győztesnek.

A díjazott Budapesten született, és 2011-ben költözött Nagy-Britanniába, ahol politikatudományt, várostervezést és olaszt tanult a UCL-en (University College London), ahol 2015-ben végzett, dicsérettel.

