Magyarország - Ausztrália: 13-3

Hatalmas gólkülönbséggel, sima meccsen verte meg az ausztrálokat a magyar férfi vízlabda-válogatott a Margit-szigeten. Ez volt a magyar válogatott első meccse a budapesti rendezésű vébén.

Az ausztrál George Ford (b) és Hosnyánszky Norbert Fotó: Czagány Balázs/MTI/MTVA

A meccs nem kezdődött zökkenőmentesen, az első gólt az ellenfél dobta, és az első negyedben többször is Nagy Viktor kapus bravúrjaira volt szükség. Később aztán elöl is megtalálta magát a csapat, Varga Dénes is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Az első két negyed után 2-5 volt az állás a javunkra, hogy a meccs második felében mennyire szétestek az ausztrálok és mennyire jók voltak a magyarok, jól látszik abból, hogy míg az ellenfél csak egy, addig a magyar csapat 8 gólt lőtt.