Varga: Az egészségügy lemaradását, hátrányát nem lehet pár nap alatt ledolgozni

A Szent János Kórház nővérszállójának felújítását kezdik meg a napokban, a nyitóeseményen mondott beszédében Varga Mihály kijelentette, hogy

az egészségügy lemaradását, hátrányát nem lehet pár nap alatt ledolgozni, azonban a kormány 2010 óta 500 milliárd forintot fordított a kórházak megújítására.

A nemzetgazdasági miniszter a felújítások és eszközbeszerzések mellett szükségesnek nevezte a bérfejlesztést is. Bár két ütemben is történt emelés, Varga szerint ennél jóval nagyobb támogatás is indokolt,

"Szükség van arra, hogy a gazdaság növekedésével párhuzamosan ebben az ágazatban is a bérek egyre versenyképesebbek, magasabbak legyenek,"

tette hozzá. Az eseményen Gulyás Gergely is felszólalt, szerinte a 4-es metró az összes fővárosi fejlesztési forrást elvitte, és így jóval kevesebb pénz jutott a budapesti kórházakra, mint a vidékiekre. (MTI)