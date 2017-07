Ashton Kutcher kiakadt, hogy a gyerekeit lefotózták a Duna Aréna lelátóján

Júliusban a Mammutban derült ki, hogy Budapesten van Asthon Kutcher. A színész a nálunk forgató, szintén színész feleségét, Mila Kunist kísérte el, velük tartott a két gyerekük is, szeptemberig élnek Budapesten.

A családot az MTI (ahogyan az AFP is) boldogan fedezte fel a Duna Aréna lelátóján, több fotót is készítettek róluk és hoztak nyilvánosságra, a tévéközvetítésben is sokáig mutatták őket, ahogy Kemény Dénessel beszélhetnek. Amin viszont Asthon Kutcher kiakadt, mert direkt kérte, hogy a két gyerek, Wyatt és Dimitri ne szerepeljen a képeken, miközben azt is elismeri, hogy nyilvános rendezvényen voltak, de a gyerekeket szeretnék megóvni a sajtótól.

A vébés jegyeken egyébként szerepel, hogy a látogatók a belépéssel, jegyvásárlással hozzájárulnak, hogy felvételek készüljenek róluk, amelyeket aztán használni is lehet.

