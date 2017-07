Ellepték azt az ösztöndíjas pécsi doktori képzést a jegybankosok, amit éppen a jegybank alapítványai támogatnak

Rendkívül népszerű lett Matolcsy György jegybankjának dolgozói, illetve az MNB-s alapítványokhoz köthető emberek körében az a pécsi doktori iskola, amit éppen a jegybanki apalítványok támogatnak. Az ösztöndíj havi 300 ezer forint is lehet.

A 24.hu-nak nagyjából másfél tucat MNB-s alkalmazottat sikerült azonosítania a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának hallgatói között. Lehet, hogy még többen is vannak, de a jegybank nem árulta el, hány MNB-s jár a doktori iskolába.

Mindenesetre a lap által azonosítottak között van a jegybank második legjobban fizetett, havi bruttó 4,95 millió forintot kereső tisztségviselője, Palotai Dániel is. Ehhez veheti fel a plusz 300 ezret, ha felveszi. Palotai egyébként az egyik jegybanki alapítvány, a PADOC felügyelőbizottságában is bent ül.

Az iskola hallgatója Matolcsy elnöki kabinetjének korábbi vezetőe, Horváth Marcell, aki most a nemzetközi kapcsolatok igazgatóságot irányítja az MNB-ben. Szintén felügyelőbizottsági tag az egyik jegybanki alapítványban.

Csizmadia Norbert is Pécsre jár. Sokakkal együtt őt is a minisztériumból hozta magával a jegybankba Matolcsy, gazdaságstratégiáért felelős ügyvezető volt a jegybankban 2016 nyaráig, hozzá tartoztak a jegybanki alapítványok. Most a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (Pageo) kuratóriumának az elnöke, és további két jegybanki alapítvány (a PADOC és a PADMA) kuratóriumában is tag.

Csizmadia a három posztért járó havi bruttó 2,1 millió forintot, egésítheti ki a doktori iskola havi 300 ezer forint, adómentes ösztöndíjával, ha felveszi.

A 24.hu Csizmadiával kapcsolatban megjegyzi, hogy a geopolitika, tehát a doktori iskola profiljába vágó terület kutatására létrehozott jegybanki alapítvány vezetője, Csizmadia most a geopolitikai doktori iskola hallgatója. De ami még szebb: éppen a most általa vezetett Pageo volt a motorja annak, hogy a jegybanki alapítványok összefogtak a pécsi doktori iskolával, és meghirdették a Geopolitikai Doktori Programot. Az ösztöndíjak fedezetének nagy részét a jegybanki alapítványok biztosítják. Az alapítványok sem árulták el, hogy az ott dolgozók közül hányan járnak a pécsi iskolába.

A doktori iskola vezetője, Dövényi Zoltán nem árulta el a lapnak, hogy az MNB-s, illetve jegybankos alapítványi dolgozók közül kik kapnak ösztöndíjat, így azt sem tudni, hogy a fent megnevezettek - és a többi jegybank-közeli hallgató közül - kik kapnak havi 300 ezres ösztöndíjat. Mindenesetre ide jár Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója, és felesége is.