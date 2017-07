Magyarországon már árulnak Despacito ízű fagyit, és megszületett a sajószentpéteri Despacito is

Aki kapcsolt be kereskedelmi rádiót az elmúlt négy hónapban a világ kb. bármely országában legalább 10 percre, az egészen biztosan hallotta már az év slágerének kikiáltott, Despacito című számot, a Puerto Ricó-i Luis Fonsitól és Daddy Yankee-től (esetleg még Justin Biebertől is).

A dal körül elég nagy a felhajtás, jó eséllyel nemsokára a Despacito klipje lesz a legnézettebb videó a Youtube-on (sőt, ha összeadjuk a Justin Bieber-féle verziók nézőszámait az eredeti klippel, akkor már most is ez a leghallgatottabb szám a Youtube-on). Közben nemzeti és nemzetközi slágerlistákat vezet, és a feldolgozásaival már nem is Dunát, de Amazonast lehet rekeszteni.

Már megszületett a dal első magyar feldolgozása is, Jolly és Marcos még a horvát tengerpartra is leugrottak, hogy egy igazán forró, karibi hangulatú klippel fejelhessék meg a dalukat:

Nem kellett sokat várni: mostanra megjelentek a lokális Despacito-feldolgozások is az országban. Ezek közül az első

a sajószentpéteri Despacito,

aminek szerzői egy Mazsi nevű embernek kívánnak boldog születésnapot.

A Despacito-őrületet a ceglési Zöldházak Cukrászda is igyekezett meglovagolni, ők

Despacito ízű fagyit kínálnak.

A fagyiról a Ceglédi TV is készített riportot, amiből kiderül, hogy a Despacito egy

málnás-gyömbéres citrusmix, leheletnyi kókusszal.

Dalolásra fel!