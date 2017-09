Milyen lesz a dízelautók jövője vajon? Egyáltalán: lesz nekik?

A különböző márkáknál feltárt dízelbotrányok, a valós utcai körülmények és a laboratóriumi mérések során más-más programmal más-más emissziót produkáló motorok lebukása alaposan megtépázta szegény dízelek renoméját. Ma már ott tartunk, hogy hiába készítenek egyre komplikáltabb, elvileg egyre tisztább dízeleket a gyártók, sorra jelentik be nagyvárosok önkormányzatai, hogy záros határidőn belül kizárják a gázolajos motorokat a közlekedésből. ÉS ennek van is némi alapja.

A benzinmotorokéhoz képest bizonyos terheléseknél durván nagyobb nitrogén-oxid kibocsátás konkrét egészségkárosítást jelent a zsúfolt városi környezetben. A gázolaj elégtelen égésekor keletkező, még részecskeszűrőkkel sem 100%-ban megfogható koromszemcsék pedig szeretnek lerakódni a tüdőben és ott nem túl vicces folyamatokat elindítani.

Ugyanakkor a dízelmotorok nem véletlenül lettek oly népszerűek Európában és a kamionokat, buszokat sem gázolajjal mozgatjuk benzin helyett. A dízel működési elvénél fogva eleve hatékonyabb a benzines technikánál, ami azt is jelenti, hogy minél nehezebb autót mozgat dízelmotor benzinmotor helyett, annál nagyobb lesz a különbség fogyasztásban, végső soron pedig CO2-kibocsátásban is, a dízel javára. Ezért a nehéz járművek esetében még semmiképp nem lehet eltemetni a dízelt. Még a személyautóknál sem, pláne, ha olyan rém komplikált csodamotorról beszélünk, mint például egy Hetes BMW csúcs-dízele, ahol már szinte több a turbó mint a henger:

A BMW B57 jelzésű hathengeres, soros dízelmotorját négy turbófeltöltő lélegezteti, két kisebb és két nagyobb, hogy a motor minden terhelésnél a lehető leghatékonyabban működhessen

A Hetes BMW-ben az új csúcs-dízel 400 lóerőt és 760 Nm-t produkál, ha kell, de ha nem kell, akár hat literből el lehet járni a hatalmas limuzinnal

Ha hasonló teljesítményt benzinből kell előállítani, egy ekkora szörnyeteg legalább kétszer annyi olajterméket éget el, aminek füstjében kevesebb lesz a NOx meg a korom, annál több viszont a globális felmelegedést gerjesztő szén-dioxid.

A dízelmotort középtávon, tehát legalább addig, amíg nem áraszt el mindent a szeretet, a béke és a napenergiával töltött elektromos autókra alapozott mobilitás, nem betiltani kellene, hanem gyártóikat korrekt elvárások elé állítani, az elkészült autókat pedig korrekt, valószerű körülmények között kellene mérni.

No meg persze a már meglévő, most is szennyező dízelekkel is kezdeni kell valamit. Nagy szívás lesz pár millió autósnak Európa-szerte, ha autóikat egyszer csak nem vihetik be a nagyvárosokba és eladni sem tudják őket a használtpiacon. A problémára megoldást jelenthet, ha valamiféle támogatással segítik az államok a "piszkos" dízelek lecserélésében az autósokat. Addig is, amíg ők elkezdik ezt a folyamatot, a felelősebb autógyártók némelyike már meg is hirdette a maga programját. A BMW például a brit piacon olyan akciót hirdetett, melyben az Euro4-es és régebbi autókat elektromos, hibrid vagy legfeljebb 130 g/km emissziós Euro6-os modellre cserélő vásárlók 1800 fontos (600 ezer forint) kedvezményt kapnak a tisztább új autó árából.