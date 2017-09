Merkel egyik párttársáról kiderült, hogy kapott az azeri pénzekből

Angela Merkel és Karin Strenz Wismarban kampányolnak. Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance/AFP

Karin Strenz 2009 óta dolgozik a CDU képviselőjeként, és a hétvégi választáson is a párt jelöltjeként indul. Most azonban a Süddeutsche Zeitung arról ír, hogy a német politikus egy olyan cégtől kapott pénzt, amelyet a azeri kormány lobbizásért fizetett. A lap szerint Strenz 2014-ben és 2015 elején is kapott 7500-15 000 euró körüli összeget. A német cégnyilvántartás szerint a Line M-Trade a CDU korábbi politikusához, Eduard Lintnerhez tartozik, aki 2009 óta Azerjadzsán lobbistájaként dolgozik.

Karin Strenz a német-dél-kaukázusi parlamenti csoport vezetője a Bundestagban, és meg a saját oldalán is látható egy kép, amelyen az azeri elnökkel pózol. A lap emlékeztet arra is, hogy 2015-ben Strenz az Európa Tanácsban nem szavazta meg azt a javaslatot, ami az azeri politikai foglyok szabadon engedését követelte. Valamint többször utazott az országba választási megfigyelőként, de a többiektől eltérően ő sosem volt kritikus az ott látottakkal kapcsolatban.

A hónap elején derült ki, hogy az azeri diktatúra politikai elitje egy brit céghálón keresztül tartott fenn egy 2,9 milliárd dolláros titkos pénzügyi alapot, amin keresztül fizetek ki befolyásos európai szereplőket, mostak pénzt, illetve vásároltak luxuscikkeket. A Guardian szerint 2012 és 2014 között több mint 16 ezer kifizetés történt ebből az alapból.