Ötvenszeres túljelentkezés a törpemalacos magyar kutatásban

Az ELTE Etológia Tanszéke keresett nevelőket törpemalacok mellé egy viselkedéstani kutatáshoz. A feladat nyitott és barátságos kismalacok nevelése, hogy később össze lehessen hasonlítani a viselkedésüket kutyákéval.

„A cél az, hogy a malacot társállatként, »kutyaszerűen« tartsa és nevelje a befogadója. Fontos, hogy az állat hozzászokjon a környezetváltozáshoz, sok és sokféle emberrel és akár más állatokkal is találkozzon, megtanuljon odafigyelni az emberi kommunikációs jelzésekre is, tudjon játszani és autóban is nyugodtan utazni. Szeretnénk, ha az állat a szociális ingerekben gazdag környezetben nevelkedés eredményeképpen minél több élethelyzetben nyugodtan, komfortosan érezné magát. Fontos, hogy lehetőleg ne féljen idegen emberektől, állatoktól, tudjon sétálni, ne zavarja a hám és a póráz viselése.”



A malacokkal hat hónapig kell foglalkozni, utána két lehetőség közül választhatnak a nevelőszülők: megtarthatják az állatokat, vagy visszaadhatják őket, és akkor a gödöllői vadasparkba kerülnek, ahol az ELTE dolgozói „folytatják a malac intenzív szocializációját, tréningezését és további viselkedéses és MRI vizsgálatait. A Gardenista azt írja, hogy a 10 malacra 500-an jelentkeztek, és motivációs levél, illetve telefonos elbeszélgetés alapján választják ki a 10 legalkalmasabb jelöltet.