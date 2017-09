Putyin nem létező utódja is 18 százalékot kapna az orosz elnökválasztáson

A Washington Post ír arról, hogy a független orosz kutatóintézet, a Levada Központ egy szokatlan kísérletet végzett: miközben felmérték az orosz politikusok népszerűségét, megkérdezték az embereket arról is, hogy ha Putyin esetleg nem indulna jövőre az elnöki választásokon, szavaznának-e a Putyin által támogatott jelöltre, Andrej Szemjonovra.

A trükk abban rejlett, hogy Szemjonov nem létezik. A megkérdezetteknek viszont azt mondták, hogy Putyin nemrég arról beszélt, támogatná Szemjonov elnökjelöltségét. Ezután megkérdezték az embereket, hogy hallottak-e már a férfiról és szavaznának-e rá.

A válaszadók 63 százaléka mondta azt, hogy nem hallott Szemjonovról és nem is szavazna rá, 12 százalék pedig nem kívánt válaszolni a kérdésre. Volt viszont 15 százaléknyi válaszadó, aki azt mondta, hogy nem hallott róla ugyan, de szavazna rá.

Volt ezen kívül még 11 százaléknyi válaszadó, aki azt mondta, hallott is már Szemjonovról, és összesen három százaléknyian voltak, akik hallottak is róla és szavaznának is rá.

A Levada szociológusa, Karina Pipia elmondta, hogy azért vitték véghez a kísérletet, hogy megértsék, a jelenlegi elnök hatalma hogyan hat ki az oroszok választási attitűdjeire. Pipia szerint azok, akik azt mondták, hogy már hallottak Szemjonovról, feltehetően nem hazudtak, hanem egyszerűen nem érdeklődnek a politika iránt és társadalmilag elfogadott választ akartak adni a kérdésre.

Megkérdezték az eredményekről a Kremlt is, Putyin szóvivője, Dmirtij Peszkov szerint az eredmények csak igazolják az emberek óriási bizalmát az orosz államfő és személyzeti politikája iránt.

Putyin egyelőre nem jelentette be, hogy indul-e a jövő évi választáson, de alapvetően arra számít mindenki, hogy fog. A népszerűsége mindenesetre megvan hozzá, ugyanez a közvélemény-kutatás azt mérte, hogy 48 százalékos a támogatottsága.