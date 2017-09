Egy külön várost tervez felépíteni a Google

A Google anyavállalata, az Alphabet az eddigi legambiciózusabb projektjére készül: a Financial Times információi szerint egy egész várost terveznek felhúzni, hogy aztán azt laboratóriumként használhassák.

A hivatalos indoklás szerint azért gondolkoznak ebben, mert a projekt révén bizonyítanák, hogy a technológia vezérelte városi környezet érdemben tudja javítani a városi életminőséget, miközben csökkenti a városok okozta környezeti terhelést.

Ugyanakkor egy ennyire technológia vezérelt város koncepciója körül automatikusan felmerül egy csomó aggály is: például hogy ki, hogyan figyelné és gyűjtené a városban élők adatait, hogyan lehetne garantálni ezek biztonságát.

Dan Doctoroff Fotó: Jeenah Moon/Picture-Alliance/AFP

A projektet az egyik legismertebb amerikai városfejlesztési szakember, Dan Doctoroff vezeti, aki arról beszélt a lapnak, hogy tényleg egy egész várost fel akarnak építeni, ami ugyan lehet végül csak egy kerülete lesz egy már meglévő városnak, de megfelelő méretű ahhoz, hogy integrált szinten lehessen laboratóriumaként használni az innovációs ötleteikhez.

Doctoroff abban bízik, hogy ez a város élen járhatna az adatkezelési szabályozások kérdésében, és példaként járhatna elől más városok számára.

Amikor az Alphabet társalapítója, Larry Page először jelentette be, hogy saját várost építene a vállalat, még hatalmas felháborodás fogadta a dolgot, azóta viszont csendesedtek a viszonyok és az Alphabet-leányvállalat Sidewalk Labs fokozatosan halad előre a tervezéssel. Jelenleg éppen helyszínt keresnek, ami pont egybeesik az amerikai közvéleményt is lázban tartó másik kereséssel: az Amazon is most akarja épp megtalálni második székhelyét Seattle mellé.

Doctoroff kritizálta is az Amazon politikáját, hogy adókedvezmények után kajtatnak a felmerült városok vezetőinél, szerinte ezek a kedvezmények ugyanis csak ártanak a városnak, ezért a Sidewalk nem fog hasonló eljárást kérni.

Doctoroff amúgy Michael Bloomberg ideje alatt alpolgármester volt New Yorkban, innen került aztán a 2015-ben alapított Sidewalk Labshoz. A vállalat olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a technológia és a városi élet összekapcsolása mondjuk a közlekedésben vagy a mindennapi élet egyéb tevékenységeiben.