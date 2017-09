Tömegesen erőszakolják a rohingya nőket a mianmari katonák

A 429 000 Mianmarból Bangladesbe menekült rohingyát kezelő orvosok szerint az elmúlt hetekben több tucat olyan nőt láttak el, akiknek a sérülései nemi erőszakra utaltak - közölték az ENSZ és egyéb szervezetetek kötelékében dolgozó egészségügyi szakemberek.

Menekülő rohingya nők Fotó: WAI MOE/AFP

A beszámolók, amiket a páciensekről felvett látleletek is igazolnak, egyre nagyobb súlyt adnak azoknak a már többször elhangzott vádaknak, amelyek szerint a mianmari hadsereg katonái tömegesen követnek el nemi erőszakot a rohingya muszlim nők ellen.

A mianmari hatóságok eddig minden ilyen vádat azzal hessegettek el, hogy csak a hadsereg leháratását célzó propagandáról van szó. Most az ország külügyminisztere és de facto vezetője, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Csí szóvivője arról beszélt, hogy aki ilyen bűncselekmények áldozata lett, az jelentse az illetékes mianmari hatóságoknak, amelyek majd kivizsgálják az eseteket és megteszik a szükséges válaszlépéseket.

A Reuters hírügynökség több olyan egészségügyi alkalmazottal beszélt, akik a határ bangladesi oldalán felállított menekülttáborokban dolgoznak. Ők nem tudták megmondani teljes bizonyossággal, hogy mi történt, de az általuk ellátott, az erőszak jeleit mutató nők mind azt mondták, hogy mianmari katonák voltak a tettesek.

A Reuters külön kiemelte, hogy nagyon ritka, hogy az ENSZ és egyéb segélyszerevezetek alkalmazottai egy állam hivatalos hadserege által elkövetett nemi erőszakról beszéljenek, mivel ez a téma mindig rendkívül érzékeny.

A menekült nőkön elvégzett vizsgálatok gyakran olyan sérüléseket találtak, amelyek erőszakos behatolásra, verésekre és esetenként még a nemi szervek megvágására is utaltak. Egy nyilatkozó orvos szerint „a bőrfelületen olyan nyomokat találunk, amik nagyon erőszakos támadásra, embertelen támadásra utalnak”. Ő vaginális sérüléseket, harapásnyomokat és olyan sebesüléseket is látott, amik arra utaltak, hogy a nőkbe lőfegyverrel is behatoltak.

Az orvosok szerint volt olyan nap, amikor csak egy menekülttáborban hat nőt kellett ellátni nemi erőszakra utaló jelekkel. Olyan sérült nővel is találkoztak, aki azt mondta, legalább hét mianmari katona erőszakolta meg.

Az egészségügyi szakemberek sürgősségi fogamzásgátlással, valamint a hepatitis és HIV-vírus terjedését megakadályozó gyógyszerekkel igyekeztek segíteni a megerőszakolt nőkön. Egy jelentés szerint a különböző segélyszervezetek már 350 életveszélyes állapotban lévő nőn voltak kénytelenek segíteni, akik mind a nemi erőszak vagy szexuális molesztálás valamilyen formájának estek áldozatul.

A Reuters megjegyzi, hogy már az augusztus végén kezdődött menekültválság előtt is szó volt arról, hogy a mianmari hadsereg a nemi erőszakot fegyverként használja az ország északnyugati részén élő rohingyákkal szemben. 2011-ben, még hatalomra jutása előtt egyébként Szú Csí is beszélt arról, hogy a katonák nemi erőszak segítségével „keltenek félelmet az etnikai kisebbségeinkben és osztják meg az országunkat”.