Sose akarnád a magyar milliárdos feleségek életét élni

Nagyon érdekes műsor indult hétfő este a Viasaton Feleségek luxuskivitelben címmel. Ez egy új magyar reality, ami az amerikai Real Housewives mintájára készült és hat gazdag magyar nőről szól, akik leginkább a férjüknek köszönhetik, hogy kimagasló színvonalon élhetnek.

Annak ellenére, hogy a főszereplők többsége tényleg nagyon szívesen dicsekszik azzal, mennyi pénze van, egyáltalán nem arról szól a műsor, hogy milyen király gazdagnak lenni. A hat közül csak egy-két nőnek nem borította még el az agyát egészen vagy részben a nárcisztikus téboly. Ennél jobb ellenreklámot nem is lehetne kitalálni a sugardaddy-kitartott csaj társkeresőnek, a Puncs.hu-nak, ami egyébként a műsor egyik támogatója.

A feleségek luxuskivitelben:

Köllő Babett színésznő. Van egy lánya, a férje régen autóversenyző volt, most ingatlanfejlesztéssel foglalkozik, „jelentsen ez bármit is” ( – Babett.)



– Babett.) Csősz Boglárka színésznő. Ismertebb szerepe az Apám beájulna című filmben a szőke lány, a férje egy török építőipari vállalkozó, Burak.

Smaltig Dalma gyerekruhákat tervez, saját üzlete van. Van egy kislánya és imád belemenni kommentháborúkba olyan anyákkal, akik panaszkodnak, hogy nincs idejük sok mindenre a gyerek mellett.

Vasvári Vivien lakberendezéssel foglalkozik, egy régebbi kapcsolatból született egy gyereke, a hároméves Ariana, akiből szeretné, ha modell lenne. Most Fecsóval, az építészmérnökkel jár.

Farkas Ritának egy menő gyorsétteremlánca és négy lánya van. A gyerekek apjától, Jánostól nyolc éve vált el. A macskáját Kálmánnak, a kutyáját Sándornak hívják.

És ott van Rubint Réka fitneszedző, három gyermekes anya, az egyetlen, akiről a felsorolásból a legtöbb ember tudja, kicsoda. A férje Schobert Norbert.



Gyorsan kiderült, hogy a feleségek mind ismerik egymást valahonnan, Rita és Réka lányai, Liza és Lara barátnők, mert mindketten nagy sztárok Musical.ly-n. De Babett és Boglárka sem először osztották meg egymással dilemmáikat a zürichi magánklinikán végzett fenékimplantátumokról.

„Csillár, festmény és tapéta nélkül nincsen vécé” – Babett

A luxusfeleségek első közös programja egy eljegyzési buli, amit Vivien vőlegénye, Fecsó szervezett neki meglepetésből, mert nemrég kérte meg a kezét Dubajban. Vivien nem tudja, hogy Fecsó nem valami szar Moris buliba viszi, ezért a Balatonról Pestig tartó többórás úton végig egy óriási seggfejként viselkedik vele. A buli előtt Boglárka Lakatos Márkkal Facetime-ol arról, melyik ruhában menjen a buliba. A meglepetésbuliban a feleségek elmesélik egymásnak, kinek hogy kérték meg a kezét, majd kisebb csoportokban kibeszélnek valakit a társaságból és emlékeztetik magukat, miért ők a legjobb nők. Rita a mosdóban rájön, hogy hiányzik neki az exférje, János, ezért Babettel megszöknek a buliból, hogy meglátogassák a férfit az éjszaka közepén.

Nem lehet egyszerű olyan gazdag magyar nőket találni, akik nem politikusokhoz mentek hozzá, (bár nagyon nézném a FideszFeleségeket,) de nagyon jó, hogy Rubint Réka benne volt ebben a szűk keresztmetszetben, mert isteni kontrasztot ad a többi szereplővel. Ez már az első pillanattól, a bemutatkozó videóktól kezdve látszik.

Ő az egyetlen, aki a többiekkel nem próbál rivalizálni és senkiről nem mond goromba dolgokat a háta mögött. Annak ellenére, hogy nem történt még sok minden az első epizódban, ez már apróságokból is kiderült. Például amikor Vivien eljegyzési buliján Dalma direkt vett ajándékba ronda ruhát Viviennek, hogy aztán kárörvendően kiröhöghesse, Rubint Réka volt az egyetlen, aki azonnal sietett megvigasztalni Vivient, hogy nem is olyan rossz ez a ruha, illik a hajához. Amíg a többiek áskálódnak és csak erősítik azt a sztereotípiát, amivel egy átlagos néző leül megnézni egy műsort a gazdagokról, Rubint lebontja azt.

Én rajongója vagyok a Friderikusz-interjú óta, szóval az csak szubjektív vélemény, hogy Rubint Réka egy szuper és inspiráló nő a Ripost-cikkek megosztása és Schobert Norbert ellenére is. Az viszont tény, hogy a feleségek közül csak ő és talán még Rita dolgoznak olyan keményen, hogy a saját jogukon is élhetnének ugyanilyen színvonalon. (Persze Rubint Rékát is a férje fedezte fel, de vajon nem futott volna be előbb-utóbb ugyanígy, ha Schobert nem karolja fel?)

Mindez nem jelenti azt, hogy a többiek rossz emberek lennének, gyűlölni sem kellene őket, de az elmeállapotuk tökéletes elrettentő példa bárkinek, aki egy sugar daddy után vágyakozik. Egyébként meg érdekes karakterek, pedig a háttérsztorijaikat és a titkaikat még nem is ismerjük.

Nekem már a műsor reklámjáról a fiktív rózsadombi milliomosok szörnyű életéről szóló Aranyélet jutott eszembe. Ez az érzés még erősebb lett, amikor a Vivien bulijáról szökésben lévő Rita az első epizód utolsó perceiben épp egy szörnyű történetet készült megosztani Babettel az exférjéről, Jánosról, aki nyolc évvel ezelőtt olyat csinált, amivel az egész családot tönkretette.

