Nem hallott, nem látott, erősen rángatózott: szülei szerint így érkezett vissza Otto Warmbier Észak-Koreából

Otto Warmbiert a bíróság elé vezetik Észak-Koreában. Fotó: Lu Rui/NurPhoto

Először beszéltek nyilvánosan Otto Warmbier szülei arról, hogy pontosan milyen állapotban érkezett haza Észak-Koreából. Warmbier az amerikai egyetemista, aki egy szállodai propagandaplakát ellopása miatt börtönbe került Phenjanban, majd idén júniusban hazaszállították, napokkal később pedig meghalt.

Ideje, hogy elmondjuk az igazat arról, milyen állapotban volt - mondta Fred and Cindy Warmbier a Foxnak. Elmondásuk szerint hazaérkezésekor nem volt kómában, mozgott, de erősen rángatózott, és "nem emberi" hangokat adott ki. Nem hallott, nem látott, a végtagjai teljesen el voltak deformálva, a lábán óriási seb volt, a feje le volt borotválva.



Szisztematikusan kínozták, és szándékosan megsebesítették, mondták Otto Warmbier szülei, akik terroristának nevezték az észak-koreai vezetést. Észak-Korea tagadja a vádakat, szerintük a férfi botulizmust kapott a börtönben. Cindy Warmbier szerint viszont csak azért küldték haza Amerikába, mert nem akarták, hogy Észak-Koreában haljon meg.

Arra kérte az amerikaiakat, hogy ne utazzanak Észak-Koreába, mert ezzel csak a phenjani propagandának kedveznek. Igaz, amerikaiakat most már nem is engednek be Észak-Koreába.

Egy helyi lap, a Cincinnati Enquirer ugyanakkor vitatja a szülők állításait. Azt írják, látták a halottkém jelentését, és az alapján ugyan voltak kisebb sebek a férfin, de kínzás nyomait nem lehetett látni. A lap azt írja, a jelentés szerint az oxigénhiány okozta agykárosodásban halt meg.

Donald Trump a műsor után azt írta a Twiterre, remek interjú volt, és Ottót hihetetlenül megkínozták Észak-Koreában.

A feszültség a két ország között ezzel valószínűleg tovább éleződik. (BBC)