Kedves srác, aki imádja a CSI: Helyszínelőket – mondja az orvosa az észak-koreai hadseregből dezertált katonáról

Csendes, kedves és kellemes srác az észak-koreai katona, akinek dezertálásáról készült videó néhány napja bejárta az internetet - állítja a katonát kezelő dél-koreai sebész.

A katonáról egyelőre nem sokat tudni, a dél-koreai hatóságok csak a családnevét hozták nyilvánosságra: O-nak hívják, és az egyetlen ember, aki találkozott vele, és beszélhetett újságírókkal is, a sebész volt, aki kioperálta a katonából a négy golyó maradványait, amivel észak-koreai kollégái lőtték meg a dezertőrt. A 24 éves O iszonyatos egészségügyi állapotban volt már a szőkése előtt is: tuberkulózisa, hepatitisze és hatalmas bélférgei is voltak.

Mire O-t egy amerikai katonai helikopter eljuttatta a Dél-Korea észak-nyugati részén lévő Szuvon város kórházába, a katonának olyan súlyos belső vérzése volt, hogy az orovosoknak azonnal életmentő operációba kellett fogniuk.

Részlet a katona szökését dokumentáló videóból. Fotó: HANDOUT/AFP

Mialatt eltávolították a négy golyó maradványait a katona testéből,

12 liter vért kellett a testébe ömleszteni.

A nemzetközi sajtó legtöbb, ezzel foglalkozó cikkében megjegyzik, hogy egy normál emberi testnek feleennyi vérre van szüksége. Persze ez nem jelenti szükségszerűen azt sem, hogy az a 12 liter vér egyszerre volt a dezertőr szervezetében, inkább arról lehet szó, hogy ennyi vérre volt szükség ahhoz, hogy sikerüljön O-t életben tartani az operáció alatt.

Az még nem teljesen biztos, hogy O fel fog tudni épülni a súlyos sérüléseiből, de ha igen, akkor élete végéig durva sebhelyekkel a testén kell élnie. Sérülései közül a legsúlyosabbat az a golyó okozta, amelyik megrongálta a vastagbelét. A bélszakaszt összesen 7 helyen kellett újra összeilleszteni. Az orvosok szerint teljesen meggyógyulni sosem fog, és O-nak egész életében szigorú diétát kell majd követnie, ha nem akar komplikációkat.

A katonának azonban nemcsak fizikai, de mentális sérülésekből is fel kell épülnie, orvosa szerint már november 13-i szökése óta is többször voltak rémálmai arról, hogy vissza kell térnie Észak-Korába. Mikor pedig katonás fazonúan rövidre vágott haja miatt az orvosok azzal viccelődtek, hogy O-nak be kellene állnia a dél-koreai hadseregbe, a katona szintén nagyon befeszült, és azt mondta, soha nem akar visszatérni semmilyen hadseregbe.

Kezelőorvosa felrakott O szobájában a falra egy dél-koreai zászlót, és a kommandósok által őrzött kórteremben a katona lábadozása alatt filmeken és zenén keresztül kezdte el az ismerkedést a nyugati kultúrával. Nagyon tetszenek neki a K-pop-számok, és a CSI: Helyszínelők is, saját szökését Észak-Koreából pedig

a Jason Statham által alakított Frank Martin teljesítményéhez hasonlította, ugyanis A szállító-filmeket is látta már.

Ezen kívül nagyon megszerette Jim Carrey és Morgan Freeman közös filmjét, A minden6ót is.

O egyébként azt mondta az orvosának, hogy 17 éves korában lépett be az észak-koreai hadseregbe, közvetlenül a középiskola elvégzése után. Most, majd 7 évnyi folyamatos szolgálat után Dél-Koreába, egy teljesen más kultúrába került. Az O-hoz hasonló északi menekültek számára többször nagyon nehézkes a beilleszkedés a déli társadalomba, éppen ezért a szöuli kormány - észlelvén a problémákat - igyekezett kidolgozni egy hatékony képzési, beilleszkedési és pályakövető rendszert a menekülteknek.

Jelenleg minden északi menekültnek kurzusokat kell teljesítenie, amiken a déli kultúráról tanítják őket, majd pedig egy év alatt 7 millió won, azaz kb. 1,7 millió forint költőpénzt kapnak a lakhatási és oktatási támogatásokon túl, ráadásul válaszhatnak maguknak képzést is, hogy jobb esélyekkel induljanak a nagyon kompetitív dél-koreai munkaerőpiacon. Az északi dezertőrökre déli életük első hónapjaiban külön vigyáznak a dél-koreai rendőrök is.

Mindez persze O számára csak a jövő, most még a dél-koreai kémelhárítás és a hírszerzés ügynökei kérdezhetik, hogy ellenőrizzék a történetét, és meggyőződjenek arról, hogy nincsenek ellenséges szándékai, na meg azért, hogy a déli hírszerzés a belső informátortól első kézből szerezzen információkat északról.

Észak-Koreában egészen biztosan tudják, hogy katonájuk szökése bejárta a világsajtót, de egyelőre nem adták diplomáciai jelét annak, hogy ez olyan nagyon zavarná őket. A dél-koreai hadsereg szerint annyi azonban történt, hogy Észak-Korea minden határőrét lecserélte, akik a két Korea közötti demilitarizált zóna ellenőrzésére voltak kirendelve. (Reuters, Guardian, Washington Post, ABC)