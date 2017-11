A NASA végre lefotózta a Jász-Nagykun-Szolnok megye méretű jéghegyet

Júliusban mi is beszámoltunk róla, hogy leszakadt a feljegyzett történelem egyik legnagyobb jéghegye az Antarktiszról. A Larsen C selfjégről leszakadt gigantikus jéghegy területe nagyjából 6000 négyzetkilométer, vagyis kicsit nagyobb, mint Jász-Nagykun-Szolnok megye.

A NASA most végre jó minőségű légi felvételeket is közölt róla. Azon kívül, hogy jól néz ki, az A-68 nevű jéghegy leszakadása azért lehet jelentős, mert hozzájárulhat az Antarktisz gyorsan melegedő részén található Larsen C selfjég feldarabolódásához.

Fotó: NASA/NATHAN KURTZ

Ez ahhoz vezethet, hogy a belső területek jégtömbjei kiúsznak a nyílt tengerre, márpedig az elolvadásuk a tengerszint durva emelkedésével járna.



Fotó: NASA/NATHAN KURTZ

A Nature folyóiratban tavaly publikált tanulmány szerint csak a Nyugat-Antarktiszról leszakadó jégtömbök 1 méterrel emelhetik meg az óceán vízszintjét a 21. század végére. (Via Mashable)