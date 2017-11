A norvég kormány azt tervezte, kevesebb adókedvezményt ad a nehéz Teslákra, de napok alatt elbukott az ötlet

Norvégiában a legnagyobb az elektromos autók piaca a világon, és még a második helyezett Hollandia előtt is akkora különbséggel vezetnek, hogy jó eséllyel a következő években meg is fogják tartani ezt a pozíciót a norvégok. Az országban például 13 ezer regisztrált Tesla van, és az amerikai autógyártó éppen azt tervezi, hogy Norvégiában építi meg a legnagyobb európai töltőállomását.

Norvégia számára tényleg logikus döntés az elektromos autók használata, az országnak ugyanis rengeteg olcsó, megújulóenergia áll rendelkezésére. Pont ezért a norvég kormány évek óta elkötelezett a robbanómotorok kivezetése mellett, és ennek érdekében tettek is egy rakás vállalást. Emellett hatalmas adókedvezményekkel támogatják az elektromos autók vásárlását.

Utóbbin azonban sokat vacillálnak a norvég törvényhozók, hiszen az adókedvezmények lényegében azt is jelentik, hogy a norvég társadalom egésze (azaz a legszegényebbek is) adóbevételekről mondanak le azért, hogy a gazdagabb háztartások elektromos autókat vegyenek, amikkel aztán még az üzemanyagon is tudnak spórolni.

Pont ezért a norvég kormány beterjesztett egy módosító indítványt a 2018-as költségvetéshez, amiben visszavágták volna a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók után járó adókedvezményeket. A tervezet a köznyelvben nagyon hamar Tesla-adóként híresült el, ugyanis a Tesla legújabb modellje, a Model X pont ebbe a kategóriába esik (hiszen a Model X egy utcai terepjáró). A kormány indoklása az volt, hogy az ennyire nehéz elektromos autók az átlagosnál jobban megterhelik a norvég úthálózatot, így a tulajdonosoknak igenis hozzá kell valamivel járulniuk az úthálózat fenntartási költségeihez.

Az indítványt azonban leszavazták a képviselők, méghozzá azért, mert az előző kormány idején kötelezettséget vállalt a norvég parlament, hogy legalább 2020-ig megtartja az elektromos autók vásárlóit támogató kedvezményeket. (Quartz)