Hogyan számítógépezz okosan a munkahelyeden annak ellenére, hogy egyáltalán nem is értesz hozzá?

Nem igaz, hogy van egy amerikai milliárdos, aki megkeseríti a hétköznapjainkat. Valójában legalább hárman vannak: Bill Gates, Tim Cook és Mark Zuckerberg. Világszerte több milliárdan vagyunk kénytelenek egész évben idegen civilizációk (többnyire kaliforniaiak és távol-keletiek) által kifejlesztett, misztikusan működő automatákkal, ún. komputerekkel és azokhoz tartozó gedzsitekkel kibányászni, kikovácsolni, kiásni a napi betevőt.

De tévedés lenne azt hinni, hogy a technológiai fejlődés sokkal kényelmesebbé és nyugodtabbá tette az életünket. Az a hatalmas stressz, amit több 10 ezer éve a heti egyszeri, életveszélyes mamutvadászat okozott, manapság szétdarabolódik, és apró bosszúságok formájában jelentkezik, amikor például elmegy az internet, vagy lefagy a számítógép. (Ahogy egy nagy gondolkodó megfogalmazta: „Határokat feszegetünk, ősi határvonalakat lépünk át, fajokat elválasztó határokat, élőlények és ember alkotta masinák közötti határvonalakat. Az istenkísértés határmezsgyéjén járunk.”)

Felmerül hát a kérdés: robotizálódó és atomizálódó (sőt kiborgizálódó és protonizálódó!) társadalmunkban hogyan vészelhetjük át a mindennapokat úgy, hogy fogalmunk sincs, hogyan működik az az elektromos izé, amit napi 8-10 órában bámulunk és birizgálunk? Nem elég, hogy ezen a téren nem kapunk megfelelő oktatást, hanem még a technológia is gyorsabban fejlődik, mint ahogy a laikusok követni tudnák.

De nem kell végleg kétségbe esni, szerencsére van egy jó hírem: hosszú évek kutatómunkájával kitapasztaltam, hogy nem is kell annyira érteni a számítógéphez ahhoz, hogy használni tudjuk!

A Kütyü & mütyür & dürüm rovatban most igyekszem segíteni azoknak az átlagos munkavállalóknak, akiknek mára gyakorlatilag fogalmunk sincs arról, jól csinálják-e azt, amit csinálnak, vagy hogy egyáltalán mit csinálnak. Itt van 8 egyszerű trükk, amivel az iroda legingerültebb munkatársából bárki felszabadult power user lehet.



1. Ultra Analog Rapid Turn Off (ASAP)

Unod, hogy akár percekig is eltarthat, mire lezársz minden munkafolyamatot, kilépsz mindenből, és az esetek felében még egy idegőrlő operációsrendszer-frissítést is végig kell szenvedned, mire meggyőződhetsz róla, hogy a gép kifeküdt, nyugodtan hazamehetsz, senki sem fog hülyeségeket írni a Facebook-oldaladra? Akkor ezt a – kezdők által is bátran alkalmazható – trükköt neked találták ki: elég, ha hosszan megnyomod a számítógépen található legnagyobb gombot, és másodperceken belül szabadulhatsz.

A nagy gombot kell hosszan megnyomni addig, amíg a készülék világít. Fotó: Herczeg Márk / 444

2. Mega Search Engine (haladó szint)



Aki túl van az alapokon, az az Internet Explorert mára valószínűleg lecserélte (= lecseréltette) a Google Chrome böngészőre, ami elképesztő funkciókkal segít megtakarítani az időnket. Ezek közül most csak a kereső gyors elérését említeném: ha valamire rá szeretnél keresni, nem kell beírnod a böngészőbe, hogy „www.google.com”, az is elég, ha annyit írsz be, hogy „google”, és máris bejön a kereső. Nem csalás!

Grafika: Paint

3. Hyper Photo Saver Pro+++

Elárulom azt is, hogy nem kell többé screenshotot készítened, majd Paintben körbevágnod a fotót, amit le akarsz menteni. Itt egy sokkal egyszerűbb módszer:

4. 4K Interspace Screen Optimizer (kézi vezérléssel)

Túl világos a monitorod?

Előtte

Nem kell a vezérlőpultban céltalan kattintgatnod, csak kapcsolt fel a lámpát vagy húzd el a függönyt!



Utána Fotó: botost/444.hu

5. 360° Photo Optimizer Deluxe

Ferde a fotó? És most?

Na, ugye. Fotó: Herczeg Márk / 444

6. Email Terminator Free Extension

Olykor-olykor a legjobbakkal is előfordul, hogy véletlenül rossz kollégának küldenek el egy levelet:

Ilyenkor jöhet az úgynevezett hackelés: oda kell menni a kolléga gépéhez, és kézzel ki kell törölni a levelet.

Q: This is madness! A: No, this is illegal!

7. Extreme Bug-Fixing (hardveresen)

Kivel ne történne meg, hogy a munkában lazításképp összevissza kattintgatva egyszer csak azon kapja magát, hogy ez történik?

Ezt látod, mielőtt bejelented, hogy: „Vírusos a gépem!”

Ilyenkor két lehetőségünk van. Az első az 1-es pontban bemutatott gomb megnyomása és a nyögéseket elnyomó hangos köhögés az óráknak tűnő másodpercek alatt. A második azonban sokkal elegánsabb, csak meg kell keresni, és meg kell rántani a hozzád legközelebb eső ilyet:

Fotó: Herczeg Márk / 444

Vigyázat: lehet, hogy egy olyan hosszabbítót húzol ki, amibe más gépek is be vannak kötve, így érdemes azonnal visszadugni, és úgy csinálni, mintha te sem értenéd, miért szállt el mindegyik gép.



Vigyázat 2: ha laptopod van, ez nem elég, mert lehet, hogy az akkumulátor tovább táplálja a gépet, így célszerű a laptop tetejét izomból lecsapni, és hangosan köhögni, esetleg a gépet felkapva kirohanni a teremből.

8. Hardcore Worker 3000: Total Domination w/ Infinite Power

Ha ezeken kívül bármilyen probléma van (beleértve az összes, közvetlenül munkával kapcsolatos feladatot): hívd a fejlesztőt, IT-st, rendszergazdát, titkárnőt, takarítónőt vagy akárkit, majd azzal, hogy „mintha valami nem stimmelne”, végeztesd el vele a műveletet. Ha olyan egyszerű az egész, akkor mutassa meg!