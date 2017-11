Halálra gázolták a Las Vegas-i vérfürdő egyik túlélőjét

Az 52 éves Roy McClellan a Las Vegas-i vérfürdőt túlélte, de néhány hétre rá egy autó halálra gázolta nevadai otthona közelében. McClellant november 17-én gázolta halálra egy Chevy Camaro, aminek a vezetője a baleset után segítségnyújtás nélkül elmenekült. "Nem is értem. A lövöldözésben nem vesztette életét, de egy hónappal később így igen. Remélem, hogy a férjem békére lelt, és már biztonságban van" - mondta özvegye, Denise a CNN-nel szerződött helyi tévének, a KSNV-nek.

Denise szerint férjét nagyon megviselték a Las Vegasban történtek. Mindketten ott voltak a Route 91 country zenei fesztiválon, ahol Stephen Paddock 58 emberrel végzett és több mint félezret megsebesített. McClellan pszichiáterhez járt a vérengzés óta.

A hatóságok időközben már azonosították a McClellant halálra gázoló autót, a söfőr ellen hamarosan vádat is emelhetnek, jelentette a KSNV. A CNN beszámolója szerint McClellan már a harmadik Las Vegas-i túlélő, aki a vérengzés óta közúti balesetben életét vesztette. Októberben a kaliforniai Dennis Carver és neje, Lorraine riverside-i otthonuktól egy kilométernyire csapódtak egy vaskapunak. Otthon tartozkodó legkisebb lányuk, Madison Carver hallotta is a karambolt, és ő ismerte fel a lángoló Mercedesben a szülei kocsiját. (Via CNN)