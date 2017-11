A Kreml parancsára helyén marad a csecsen diktátor, aki "kész meghalni" Putyinért

A csecsen diktátor le akar mondani, és Putyint kéri, hogy jelölje ki az utódját - írtuk vasárnap. Már akkor kételkedtünk benne, hogy ezt komolyan lehet venni, hiába mondta Ramzan Kadirov, hogy itt az ideje, hogy félreálljon.

Fotó: Aleksey Nikolskyi/Sputnik

Tegnap aztán meg is érkezett a Kreml válasza. Dmitrij Peskov, az orosz elnök szóvivője egy sajtótájékoztatón egyértelmű üzenetet küldött: "Kadirov számtalanszor elmondta már, hogy Putyin elkötelezett híve, és azon a poszton dolgozik, ahová az elnök rendeli. Ramzan továbbra is csecsen elnök marad."

Kadirov korábban Putyin katonájának nevezte magát, és kinyilvánította, hogy kész meghalni is az orosz elnökért. Elemzők szerint a lemondás belengetése inkább arra szolgálhatott, hogy a Kreml nyilvánosan kinyilvánítsa: továbbra is igényt tart a gyilkosságok és emberrablások megrendelésével is vádolt helytartó szolgálataira. (Reuters, RFERL)