Három év alatt 488 garanciális javítást kértek a Vártkert Bazárra

Ahhoz képest, hogy 20 milliárd forintot költöttek rá, a 2014-es átadás óta jelentősen leromlott a Várkert Bazár állapota. Orbán Viktor itt szokta tartani az évértékelőit, az első ilyen alkalommal ezt azzal indokolta, hogy a Vártkert Bazár a kormányzásuk szimbóluma is lehetne.

Miután az Index arra jutott, hogy kezd szétesni az épület, a jobbikos Staudt Gábor megkérdezte Lázár Jánostól, hogy mi ennek az oka.

Lázár azzal kezdi a választ, ami kétségtelenül igaz, hogy a korábbi romhalmaznál jobb az, ami most van. A miniszter a megjelent cikkek miatt kérte a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft .-t, hogy vizsgálja ki, hogy milyen hibák, problémák merültek fel. És jó híreket kapott: „Az üzemeltetési feladatokat ellátó Várgondnokság jelezte, hogy a társaság minden szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatot elvégzett, valamint elvégeztetett minden olyan garanciális munkafolyamatot, amelyek kivitelezési hibákból adódtak.”

Az már meghökkentően magas számnak tűnik, hogy

„három év alatt 488 garanciális bejelentést tett a Várgondnokság".

Ebből 46 esetben nem ismerte el a kivitelező a saját felelősségét, ezekben az esetekben a Várgondnokság saját hatáskörben végezte el a karbantartási munkálatokat.

Garanciális javításra vonatkozó tárgyalások még most - három évvel az átadás után - is folynak.

„A beázással kapcsolatban arról kaptam felvilágosítást, hogy az épület falai évtizedeken keresztül áztak. Az elmúlt időszakban ezzel összefüggésben javítására ötször került sor, és a jelenleg érzékelhető hibák javítása is az időjárás függvényében hamarosan meg fog történni.” Mindenesetre bízzunk az enhye télben, Orbán Viktor évértékelője februárban esedékes.

Lázár azt is írja, hogy „Sajnálatos módon rongálás is történt több esetben - ily módon a kerítésen tapasztalható elváltozások is ennek tudhatóak be -, ennek javítását folyamatosan végzi az üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet.”

Ezek miatt a miniszter méltányosságot kér.

„Mint Ön is láthatja, az üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása folyamatos. Ismételten felhívom a figyelmét, hogy egy évtizeden keresztül elhanyagolt, lepusztult állapotban lévő, a Főváros központjában elhelyezkedő, a magyar történelem szempontjából kiemelked ő helyszínt nyitottunk meg a nagyközönség számára”.