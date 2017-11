Több tízmillió dollárral vesztegette meg Erdogan egyik miniszterét egy aranykereskedő

Az Egyesült Államokban épp folyik egy tárgyalás, amiben a bíróság arra szeretne rájönni, hogyan mosott pénzt amerikai pénzintézeteken keresztül a török állami tulajdonban álló Halkbank. A vádak szerint a Halkbank iráni pénzeket mozgatott az Egyesült Államokban abban az időszakban, amikor az iráni nukleáris program miatti szankciók érvényben voltak, így az ilyesmi tilos volt.

Az ügy egyik vádlottja, egy Reza Zarrab nevű török-iráni aranykereskedő épp most tett vallomást New Yorkban, és elmondta, ő kereste meg a Halkbankot, hogy segítsen elrejteni az iráni pénzt néhány aranyvásárláson keresztül. Először azonban a bankban elutasították a közeledését, ezután ment a kereskedő Zafer Caglayanhoz, Recep Tayyip Erdogan akkori gazdasági miniszteréhez.

Reza Zarrab szerint 40-50 millió dollárt kellett adnia a miniszternek, aztán még 7 milliót, végül pedig 2,5 millió török lírát, de a miniszter belement az üzletbe, és segített létrehozni a kapcsolatot a Halkbankkal. Zarrab szerint a miniszter csak ahhoz ragaszkodott, hogy a dologban folyamatos legyen a profit, és azon fele-fele arányban osztozzanak a kereskedővel.

Reza Zarrab Isztambulban 2013-ban Fotó: OZAN KOSE/AFP

Az ügyészség bizonyítékul pénzátutalásokról készült feljegyzéseket is bemutatott, amiken rendszeresen szerepelt, hogy Pénz CAG-nak. Az ügyészek szerint CAG Zafer Caglayan minisztert jelöli.

Bármi is lesz a tárgyalás vége, Reza Zarrab vádjai nagyon súlyosak, és már fel is kapta őket az amerikai sajtó. Ez várhatóan még tovább rontja a majd az amúgy is szétesőfélben lévő amerikai-török viszonyt, ami elsősorban azért romlott meg, mert Washington többszöri kérés ellenére sem volt eddig hajlandó kiadni Törökországban az Amerikában élő Fethullah Gülen hitszónokot, aki Erdogan elnök legfőbb riválisa, és akit a tavalyi puccs szervezésével gyanúsítanak. (Financial Times)