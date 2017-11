Hétvégén még megnézheti az ország legszebb múzeumát, mert utána bezárják a Néprajzi Múzeum épületét

Ma adják el az utolsó jegyet a Néprajzi Múzeum Kossuth téri épületében, hogy aztán hétvégén ingyenes búcsúbulin köszönjenek el a Parlamenttel szemben álló palotától. Elég sok program lesz, be lehet járni az impozáns épületet, ahol forgatott Madonna és Tom Hanks is. Márcsak azért is érdemes megnézni a Hauszmann Alajos által tervezett, 120 éves épületet, mert a Néprajzi Múzeum kiköltözése után visszakapja eredeti funkcióját, és igazságügyi palotaként működik majd, itt lesz a Kúria és a Legfőbb Ügyészség. Aligha lehet majd szabadon mászkálni benne, ha az ember tárgyalásra vagy kihallgatásra megy.

Darák Péter, a Kúria elnöke és Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2017. január 30-án a Néprajzi Múzeumban. (MTI Fotó: Illyés Tibor) Fotó: Illyés Tibor

A Néprajzi Múzeum 1975-ben költözött ide, ez volt már az ötödik helyszíne. A Kossuth térről való kiköltözésük és az igazságügyi palota eredeti funckiójának visszaállítása az erre fogékony Orbán Viktor legelső kormányzása alatt már tervben volt, mostanra valósul meg. Bár úgy tűnik, hogy mindent felülír az a szándék, hogy a főbírák és főügyészek ide járjanak be dolgozni, ráadásul a Néprajzi Múzeum új épülete még nincs is kész, a múzeum főigazgatója, Kemecsi Lajos a múzeum honalpján megjelent írásban kifejezetten örömtelinek nevezte a költözés okát. Majdnem 150 éves történetük során először költöznek ugyanis olyan épületbe, ami valóban múzeumnak épült, a kialakításába is beleszólhattak. A magyar tervezésű gigantikus flódni a Városligetben lesz, emiatt a Liget Projekt ellenzői messze nem osztják a főigazgató örömét.

A kiállítások hétfőtől bezárnak, mert kell a hely a csomagoláshoz. (A múzeum archívuma és könyvtára 2018-ban még egész évben nyitva lesz.) A 260 ezer műtárgy állapotát felmérik, lefotozzák és becsomagolják. A főigazgató szerint ez másfél-kétéves munka, a hasonló méretű múzeumok költözéséhez viszonyítva még így is lényegesen rövidebb a szokásosnál, máshol 5-7 év.

Így aztán belefér, hogy az új épület a Városligetben a mostani tervek szerint csak 2019 augusztusban készül el. Amit aztán be kell lakni, az új, állandó kiállítás csak 2020 végén nyílik majd.

Nemcsak a Kossuth térről költözik ki a Múzeum, hanem a törökbálinti raktárából is. A városligeti új múzeum mellett ugyanis jövőre adják át a Szabolcs utcai kórház egykori területén fantasztikusan izgalmas nevű Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központot, ahová a Néprajzi Múzeum és a Nemzeti Galéria gyűjteményei kerülnek. Ide 2019 első feléig költöznek be. A Néprajzi jelentős gyűjteményének jelenleg csak 1 százalékát tudja bemutatni. A két új épületnek köszönhetően a főigazgató szerint már 3-4 százaléka lesz ez az arány, ami a világ nagy múzeumaira is jellemző.

Ezek a tervek most, a Városligetben azért bármi előfordulhat, a Közlekedési Múzeum átépítését is hiába kezdték el, végül úgy döntöttek, hogy máshova költözik az a gyűjtemény.