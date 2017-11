Soros alapítványa több százezer dollárt fog szétosztani vidéki civil kezdeményezések között

A cikk eredetileg az Abcúgon jelent meg, Szurovecz Illés írása.

Vidéki terjeszkedésbe kezd a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, amely hamarosan több százezer dollárt fog szétosztani dél-dunántúli és észak-alföldi civil kezdeményezések között.



Ez is illeszkedik az új stratégiába, amely aktívabban lép fel a kormányzati támadásokkal szemben.



Kineveztek egy szóvivőt, Soros Györgyöt filantrópként mutatják be, közelebb mennek az emberekhez, és népszerűségre hajtanak.



Új programot indít a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány a dél-dunántúli és észak-alföldi régióban, ahol több százezer dollárt fognak szétosztani civil kezdeményezések között. Erről Csontos Csaba, a Nyílt Társadalom Alapítvány nemrég kinevezett szóvivője beszélt az Abcúgnak. A projekt részeként új irodák nyílnak Pécsen és Debrecenben is.

„Felismertük, hogy mélyebbre kell menni a társadalmi gondok kezelésében, és nem lehet Budapestről megmondani, mire van szükség egy ormánsági faluban” – mondta Csontos. Ezért megállapodtak egy pécsi és egy debreceni civil szervezettel, amelyek az elmúlt hónapokban felmérték, melyek a legnagyobb, szegénységből adódó problémák a saját régiójukban. A napokban ki is írják a pályázatokat lakhatási, oktatási, egészségügyi és mindenféle, szegénységgel kapcsolatos témákban.

Soros-ellenes kormányzati propagandaplakát Székesfehérváron 2017. július 6-án. Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

„A Nyílt Társadalom Alapítvány a kommunikációban és a módszertanban fogja segíteni a két elosztószervet, de nem mi fogjuk megmondani, mit csináljanak” – mondta. Kisebb léptékű projekteket szeretnének támogatni, egyenként legfeljebb 12 ezer dollárral (3 millió forinttal). Csontos szerint erre azért van szükség, mert nemcsak már meglevő civil szervezetekhez akarnak eljutni, hanem kisebb közösségekhez, akár családokhoz is, amelyek nem jogi személyek.

„De ez nemcsak a pénzosztásról szól, hanem közösségszervezésről is” – mondta Csontos. Ezért a két központ nem irodaként, hanem közösségi térként fog működni, ahol a helyi civilek maguk köré gyűjthetik a környékbeli kezdeményezéseket és segíthetik őket. „Úgy látjuk, hogy a szegénység mellett a másik legnagyobb probléma, hogy szétestek a helyi közösségek, nincs köztük párbeszéd és bizalom. Azt szeretnénk elérni, hogy a helyi közösségek karolják fel az ügyeket. Ha valakinek tűzifára van szüksége, akkor ne az legyen, hogy odavisszük teherautóval, hanem fogjon össze az utca, és nézzenek rá a nélkülöző idősekre” – mondta.

Bár a Nyílt Társadalom Alapítványnak eddig is voltak oktatással vagy egészségüggyel kapcsolatos projektjei, Magyarországon az elmúlt években inkább a nagy, jogvédő szervezeteknek adott támogatásaikkal voltak ismertek, a kormány is erről az oldalról támadja őket. Ez főleg az uniós csatlakozás óta volt így, de az alapítványnál most úgy látják, nagyobb erőkkel kell támogatni a szegénységcsökkentő projekteket. Igaz, ettől még nem fog kevesebb pénzt kapni a TASZ vagy a Helsinki Bizottság.

Csontos szerint a vidéki civil szervezeteknek folyamatosan szűkül a mozgásterük, „az államtól egyre kevesebb segítséget kapnak, és EU- s forrásokhoz is leginkább akkor juthatnak hozzá, ha együttműködnek az önkormányzattal”.

„Ez viszont nem minden esetben megy könnyen, ha az általunk támogatott szervezetet helyben megbélyegzettnek tartják”

– mondta.

Közelebb menni az emberekhez

A Nyílt Társadalom Alapítvány vidéki terjeszkedése is illeszkedik abba az új stratégiába, amely közelebb vinné az alapítványt az emberekhez. Az utóbbi hónapokban tudatosan készültek arra, hogy reagáljanak a kormányzati támadásokra, saját narratívát építsenek és jobban figyeljenek a kommunikációra. Ez a saját narratíva Soros György érdemeiről szól, főleg arról, hogy mennyi pénzt hozott Magyarországra az elmúlt évtizedekben, „milyen segítséget nyújtott a magyaroknak és a támogatások miként változtattak meg emberi sorsokat”.

Az új, aktívabb stratégia részeként néhány napja Soros György is megszólalt egy videóüzenetben, amit az RTL Klubnak juttatott el. Ezt a vonalat erősíti Csontos nyári kinevezése is, az alapítványnak ugyanis egészen addig egyáltalán nem volt magyarországi szóvivője.

„A kormányzati nyomás mellett egyre inkább volt egy belső óhaj is a szervezetben. Az emberek egyre rosszabb érzésekkel mentek be dolgozni. Érezték, hogy kellene egy vezető, aki a kommunikációért felel”

– mondta Csontos, aki nagyon motiválónak tartotta a megbízást. „Amit most csinálok, az benne van az ország öt legnehezebb kommunikációs feladatában” – mondta.