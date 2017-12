Luxuslakásokat építhetenek a Matolcsy-alapítványok

Tavaly szerezte meg 17 milliárd forintért a Nemzeti Bank alapítványainak vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. a volt Csavargyár területét a Váci úton. Budapest egyik legnagyobb ingatlanberuházását tervezik ide, olyan üzleti és pénzügyi negyed kialakítása a cél, ami a Brexit miatt Londonból menekülő cégeket csábítaná ide.

A volt csavargyár, közelben egy jachtkikötő, a Marina-part és a Duna Aréna Fotó: Google Maps

A kormány kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a projektet, a XIII. kerület is készséges volt, amikor úgy módosította az építési szabályzatát, hogy lakások is épülhessenek a volt Csavargyár helyén. Nem véletlenül, a 24.hu írta meg, hogy az MNB-s alapítványok most először a lakásépítésbe is beszállnak. A 150 ezer négyzetméternyi iroda mellett 50 euer négyzétméteren üzletek, szolgáltatói bázisok, lakások, megújított közterek, parkok is lesznek majd. A lakások azon a részen lesznek, ami a Dunára, illetve egy jacht-klubra néz, kicsit arrébb ott vannak a Marina-parti luxuslakások.

Terveznek egy 90 méter magas toronyházat is, ehhez hozzájárult már a kerület, de a főváros még nem. Egy másik projekt részeként a közelben épülne egy 120 méteres toronyház is. Ez is megkapta a kerület jóváhagyását, itt is hiányzik még a főváros igenje.

UPDATE: A 24.hu cikkének megjelenése utána az Optima közleményt adott ki, miszerint a megjelent hírekkel ellentétben a tervek között nem szerepel sem lakások, sem 90 méteres magasház építése. A projekt a fővárosi és az önkormányzati szabályozási környezetnek megfelelően előkészítési folyamatban van.