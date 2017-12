Hátrányos helyzetű magyar gyerekekkel találkozott Ferenc pápa

Rómában járt az Igazgyöngy Alapítványt vezető L. Ritók Nóra és három szerencsés gyermek a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó alapítvány berkeiből. A kislányok, akik először ülhettek repülőgépen életükben, az első sorból hallgathattak egy pápai előadást, sőt röviden találkozhattak is az egyházvezetővel, akit egy festménnyel ajándékoztak meg.

L. Ritók Nóra levelet adott át a pápának, amiben bemutatta az alapítvány munkáját és beszámolt az oktatási szegregáció okozta problémákról.

"Nem vagyok vallásos ember, de Ferenc pápa viszonyulása azokhoz a problémákhoz, amiben az Igazgyöngy is dolgozik, ugyanolyan alapokon nyugszik, olyan egyetemes értékeken, melyekben én is, mi is hiszünk. Ez az a pont, ami miatt a levélben kértem áldását és közbenjárását a társadalom perifériáján élő gyerekek esélyteremtéséhez. Egy mondattal pedig kértem ezt mindazon civil szervezetekre, civilekre, akik segítenek ma Magyarországon a szegregátumokban, az ételosztásokon, a kilátástalan helyzetben élőkön"