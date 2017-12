Jose Bernardo rákeresett a Google-ben, hogyan kell felgyújtani egy házat, aztán felgyújtotta a barátnője házát

A 19 éves floridai Jose Bernardo Rosas Madrigal nem egy mesterbűnöző. Úgy döntött, felgyújtja a barátnője házát, de nem tudta, hogyan kezdjen hozzá, ezért rákeresett a Google-ben, hogyan kell felgyújtani egy házat, aztán még a keresési előzményeit sem törölte.

Fogta magát, körüllocsolta a házat gyúlékony folyadékkal, rajzolt egy szívat a lány hálószobájára, aztán felgyújtotta az egészet.

A bírósági védekezéshez annyi volt a terve, hogy azt mondja, nem ő volt, hanem

egy random fekete csávó.

Ez a védekezés természetesen nem jött be, már csak azért sem, mert még kamerafelvételek is vannak arról, hogy Madrigal autója a házhoz érkezik a tűz előtt nem sokkal. A tűzben egyébként senki nem sérült meg, de tragédia is történhetett volna, ugyanis a lány mellett a szülei is otthon voltak. (Independent)