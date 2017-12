Kormányhivatalban mutatják be a kitűnő Bayer Zsolt legújabb kötetét

Fotó: Ács Dániel / 444

Szerda este 6 órától, azaz nemsokára kezdődik az ötös számú Fidesz-tagkönyv birtokosaként ismert Bayer Zsolt író-publicista-műsorvezető-influencer legújabb könyének bemutatója. Az

Ezért gyűlölnek

című, önéletrajzi ihletésű, a szerző munkásságát a hírzajtól hátrébblépve szemlélő kötetről a nagyhatású véleményvezér Csúri Ákossal, a Blogstar jobboldali blogbirodalom fejével beszélget majd, de nem akárhol, hanem a Csongrád Megyei Kormányhivatal Rákóczi téri épületének nagytermében. Bayer nem árul zsákbamacskát, a beszélgetés során a

migrációról,

az ellenzékről,

és a mai Európáról

beszél majd, azaz röviden összefoglalva mindenről, ami megkeseríti és veszélyezteti az igaz magyarok mindennapjait.

Az Index csak megkérdezte a kormányhivatalt, milyen minőségben fogadják Bayert, annál is inkább, mert nem csak a helyszínt biztosítja a kormányhivatal, de a regisztráció is kormányzati emailcímen keresztül zajlik. A válasz szerint a rendezvényre a Blogstart üzemeltető cég vette ki a helyiséget, különben is

"Bayer Zsolt a magyar állam által kitüntetett író, publicista,"

ami egyébként kétségtelen tény, még akkor is, ha emiatt érdemes írók és szerzők tucatjai adták vissza állami kitüntetésüket. Gyűjtésünk Bayer Zsolt munkásságának legjavából erre.

Aki siet, még regisztrálhat az eseményre a varga.marta@csongrad.gov.hu címen. (Index / Szeged Ma)