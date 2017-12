Közbeszerzés nélkül költheti el az állam 2,4 milliárdos támogatását a magyarországi Orosz Ortodox Egyház

Rendeletben mentesítette a közbeszerzési eljárás alól a Petőfi téren álló Nagyboldogasszony-székesegyház rekonstrukciójára készülő Orosz Ortodox Egyházat Orbán Viktor miniszterelnök. Ilyen mentességet általában minősített adatokra és ezzel összefüggő egyéb okokra hivatkozva szoktak adni, de egy templomfelújítás esetén aligha merül fel bármi, ami államtitoknak minősülhet.

A Magyar Nemzet szerint a mentességet valójában azért kellett megadni, mert az Orosz Ortodox Egyháznak eleve eszében se volt pályáztatni a kivitelezőket a templom felújítására. Az egyház csak egy kiválasztott céggel lenne hajlandó dolgozni, az idén nyáron alapított OMG Engineering Hungary Kft.-vel. Ez egy hasonló nevű orosz cég magyarországi leányvállalata.

A magyarországi orosz ortodox templomok felújítása azért lehet ennyire fontos a kormánynak, mert nagyon fontos Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is, aki februári budapesti látogatásán kétszer is kifejezte háláját azért, hogy a magyar állam milliárdokkal támogatja a felújításokat. Viszont az összeg elköltésére szabott határidő hamarosan lejár, miközben a Nemzet értesülései szerint az érdemi munka még el se kezdődött - pedig elvben a határidőig Hévízen egy új templomot is fel kéne építeni a Petőfi téri székesegyház felújításán túl.