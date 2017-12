Legalább kétszáz újságírót hackeltek meg az orosz titkosszolgálatok

Legalább kétszáz újságíró vált az orosz hírszerzésnek dolgozó hackerek, a Fancy Bear célpontjává 2014 közepe óta, írja az AP a Secureworks IT-biztonsági cégtől kapott információk alapján. A hírügynökség szerint az újságíróknál csak a diplomaták és az amerikai Demokrata Párt politikusai voltak csak kedveltebb célpontjai a hackereknek, akik a jelek szerint leginkább a New York Times hitelességét akarhatták lerombolni:

a kétszáz célpont kb. negyede, úgy ötven újságíró a Times munkatársa.

Másik ötven célpont Oroszországban dolgozó külföldi tudósító volt. A hackerek rajtuk kívül jellemzően független orosz sajtótermékeknek dolgozó újságírókat támadtak, például azt a Pavel Lobkovot, aki 2015 decemberében Oroszországban szokatlan módon nyíltan felvállalta, hogy HIV-fertőzött. Pár napra rá 300 oldalnyi bizalmas üzenetváltását, köztük nagyon is szókimondó, szexuális tartalmú leveleit hozták nyilvánosságra.

Az adatokat Lobkov Facebookjáról szerezték, amit kilenc hónappal korábban törtek fel. Vagyis ez esetben is megfigyelhető az orosz titkosszolgálat működési elve: már jó előre begyűjtötték a kompromittáló iratokat, amiket alkalom adtán fel is használtak. (Via AP)