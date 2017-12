Raúl Castró 2017. május elsején csodálja a felvonulást a Forradalom terén Havannában. Fotó: Desmond Boylan/AP

Már csak pár hónapig vezeti Kubát egy Castro, az országot évtizedeken át irányító Fidel öccse, a most 86 éves Raúl. A kubai nemzetgyűlés december 21-én döntött az eredetileg jövő februárra tervezett parlamenti választások elhalasztásáról, de Castro így is csak pár hónapot nyert. A tervek szerint a most április 19-re halasztott választások után átadja hatalmát. (Via AFP)