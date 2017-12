Lencsevégre kapták a világ legrondább disznóját

Először sikerült természetes közegében filmezni a világ egyik legritkább - és a szakvélemények szerint egyben a legrondább - disznóféléjét, a vietnami szemölcsös disznót (Javan warty pig), írja a BBC. Erről a fajról, aminek a fennmaradását a vadászat mellett élőhelyei pusztulása is fenyegeti, a tudósok azt gondolták, hogy talán már ki is halhatott. Az élőhelye körül felállított kameracsapdáknak azonban most sikerült felvételeket készíteni egy vadon élő példányról, így most a kutatók már az élőhelye megmentésén dolgoznának.

A chesteri állatkert munkatársa, a felmérést vezető Johanna Rode-Margono szerint ő és munkatársai is rendkívül izgatottak lettek attól, hogy a szemölcsös disznó még nem pusztult ki. A legutóbbi, 2004-es felmérés ugyanis komolyan aggasztotta őket, mert akkor arra jutottak, hogy a faj egyedszáma veszélyesen csökkent. "Attól tartottunk, hogy mostanra az összes egyed, vagy legalább a nagy többségük eltűnt" - mondta.

A fajt - ami magyar nevével ellentétben nem Vietnamban, hanem az indonéziai Jáva szigetén fordul elő - leginkább az emberi tevékenység, az erdőirtások fenyegetik. És a faj valóban visszaszorulóban van, a mostani felmérés során hét területet csapdáztak be kamerákkal, de csak három helyen fotóztak szemölcsös disznókat. "Ami azt is jelenti, hogy a fenyegetés még mindig áll, és egyre több populáció fog eltűnni" - mondta Rode-Margono. Jáván ezért már elindult egy tenyésztési program, és keresik a helyet, ahol a fogságban született állatokat szabadon engedhetnék. (Via BBC)