Mészáros Lőrincnek már biztos boldog lesz a karácsonya

Végül is Jézus is ács volt. Ez csak arról jutott eszembe, hogy a K-Monitor beszámolója szerint december 23-án, egy nappal a megváltó születésnapja előtt rászakadt pár tízmilliárd forint az építőiparban érdekelt vállalkozásokra, köztük a kormányzat számára igen kedves Mészáros és Mészáros Kft.-re és a Duna Aszfaltra is, de jutott belőle a belvárosi önkormányzat preferált építési vállalkozójának, a Pentának is.

Mondjuk az a 300 millió, amit a Penta egyedüli pályázóként elnyert a déli Belváros megújítására, eltörpül amellett a 63 milliárd mellett, amiből Mészáros és Mészárosék megépíthetik az M8-as Körmendtől Rábafüzesig tartó szakaszát, vagy az a 62 milliárd, amit a Swietelsky Kft. kapott a Gödöllő-Hatvan vasút felújítására.

Igaz, ezekhez az összegekhez képest még az a 8 milliárd is semmiség, amiből a Duna Aszfalt építhet mélyet Baján. Minden sikeres pályázónak gratulálunk, kellemes karácsonyt, és hasonló sikerekben gazdag új évet kívánunk!