Nyomoznak az Arton-betörés ügyében, de senkit sem hallgattak ki gyanúsítottként

Lopás ügyében nyomoz a rendőrség, az elmúlt nyolc hónapban azonban senkit sem hallgattak ki gyanúsítottként - tudta meg a Hír Tv. „A lopás bűntett gyanúja miatt folyamatban lévő nyomozásban gyanúsítotti kihallgatás nem történt, egyéb tájékoztatást a nyomozás érdekeire való tekintettel nem áll módunkban adni”

– ezt a választ adta a rendőrség a Hír TV online-nak arra vonatkozóan, hogyan áll az Arton Capitalhoz történt betörés ügyében a nyomozás. Azt is szerették volna megtudni, tanúkat hallgattak-e meg az ügy kapcsán, és ha igen, hányat, de erre a kérdésre nem válaszolt a sajtóosztály. Azt sem árulták el, tudni-e, hogy mi tűnt el a cégtől. Korábban írtuk, hogy valószínűleg saját kulccsal jutottak be és vittek el több százmilliót a letelepedési kötvényes cégtől, a behatolók a riasztó kódját is ismerhették.