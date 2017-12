1,4 milliárd forintot kap a kormánytól az Előretolt Helyőrség, amit Mészáros Lőrinc ad ki, és Habony ügyintézője szerkeszt

A szerdai Magyar Közlönyben kormányhatározat jelent meg „az egyes kulturális célú támogatások forrásszükségletének biztosítására”. Eszerint az Emmi és az NGM összesen 7,9 milliárd forintnyi támogatást ad az alábbi kulturális szervezeteknek:

Az egyik nagy nyertes a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., ami 1,4 milliárdból támogathatja az Előretolt Helyőrség Íróakadémiát.

Az Előretolt Helyőrség címet viselő irodalmi-kulturális kiadvány főszerkesztőjével, Demeter Szilárddal novemberben beszélt az Origo. Demeter Szilárdról, Tőkés László fideszes EP-képviselő egykori nagyváradi irodavezetőjéről májusban, a fideszes médiabirodalomról szóló cikkünkben azt írtuk, hogy a belső századvéges körhöz tartozik, és Habony Árpád egyik ügyintézője.

Az Origo egy hónapja azt írta, „az Előretolt Helyőrség Íróakadémia szintet lépett: irodalmi-kulturális mellékletet gondoznak többszázezer példányban”, aminek a kiadását és terjesztését „nyílt közbeszerzésen a Mediaworks-lapcsalád nyerte el”, azaz Mészáros Lőrinc. Demeter akkor a lapnak azt mondta, „olyan mellékletet kell összeraknunk, amelyben egyaránt megtalálja a maga számára érdekes írásokat az irodalmi elit Nagykörúton kívül élő része”. Ezt így magyarázta:

„Budapesten nem jelenik meg a melléklet, ezért fogalmaztam így. Amúgy annyira biztosan rendben van az irodalmi elit Nagykörúton belül élő része is, amennyire rendben kell lennie saját természete szerint, mélységében nem ismerem a dolgaikat. Követem persze az eseményeket – most éppen én is Budapesten élek –, de amit eddig láttam, az korántsem annyira érdekes, hogy közelebbről is meg akarnám vizsgálni. Felszínes benyomásaim alapján itt az irodalmi életből irodalompolitikát csináltak, szekértáborok feszülnek egymásnak, az írószervezetek osztódással szaporodnak, és százezer forintért egy kanál vízben meg tudnák egymást fojtani a rivális szervezetek. Ezek a hatalmi vagy politikai játszmák nem az irodalomról szólnak, nem az olvasókról, hanem az írókról, arról, hogy ki ossza az ösztöndíjat, ki kapja, kik legyenek az NKA-kuratóriumokban, és így tovább. Ennek bizonyára így kell lennie, de nekem mind pótcselekvéseknek tűnnek. Olyan, mint a politika a politikáról: hóttunalmas.”



1,4 milliárdos állami támogatással valószínűleg tényleg nem kell pótcselekvésekben részt venni. (via szupercella)