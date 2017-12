Ennél nincs értelmetlenebb: 100 milliót adtak közpénzből az Orbán házi sportújságírója által vezetett szervezetnek

A kormány a te pénzedből 100 millió forintot adott a Nagy Béla-programra.



Nagy Béla - a Népsport eposzi jelzős szerkezetével élve - a “Fradi legendás krónikása”, vagyis a klub archívumának a vezetője volt. Nagy Bélát Orbán Viktor kedvenc sajtóterméke, a Népsport-Nemzeti Sport évtizedeken át minden kábé második lapszámában megemlítette. A Nagy Béla-program a magyar sportkönyvkiadás megújítását célozza. Ezt maga Szöllősi György felcsúti lakos, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, Orbán Viktor kedvenc lapja, az Orbán Viktor legjobb barátja, Mészráos Lőrinc kezébe került Nemzeti Sport főszerkesztője, az Orbán Viktor alapította Puskás Akadémia volt szóvivője közölte.

Ennél tényleg annak is több értelme lenne, ha minden magyar városban felépítetnének egy, a kisvárdaihoz hasonló lówellness-központot.

Ha valamihez nem kell állami pénz, akkor az a sportkönyvkiadás. Ennél piacibb dolog nehezen elképzelhető, ráadásul Magyarországon nemcsak sok sporttémájú könyv jelenik meg, de egy rakás igen színvonalas is. Én személy szerint focikönyveket szoktam olvasni, ebben a szegmensben - ami egyben a messze legnépszerűbb is - az utóbbi években a műfajban etalonnak számító britekhez is elkezdtünk felzárkózni. Minőségi külföldi könyvek fordításai mellett olyan, minden túlzás nélkül világszínvonalú magyar szerzők jelentek meg, mint Szegedi Péter.

A sportkönyv nem olyan, mint egy verseskötet, egy esszégyűjtemény vagy egy fontos, de nem populáris történettudományi munka, ami adott esetben nyilvánvalóan megérdemli az állami támogatást, hiszen anélkül talán sosem tudták volna megírni vagy kiadni. A sportkönyv olyan keresett piaci cikk, hogy ha valaki írni szeretne egyet és értelmezhető projekttervet mutat be róla, nagy valószínűséggel hamar fog találni piaci kiadót rá.

A Nagy Béla-terv egyszerűen az újságírói holdudvar pénzzel való kitömését jelenti. A 100 millió forint persze szinte eltörpül a miniszterelnök személyes hobbijaira fordított közpénzmilliárdokhoz képest, de talán éppen az összeg kézzelfogható mivolta miatt még fájdalmasabb, mint valami absztrakt tízmilliárd.