Termálvizes lórehabilitációs központ épül Kisvárdán 2,2 milliárd forintból

Két nap alatt legalább 220 milliárd forintot osztott szét a kormány az év végén - írja a Magyar Nemzet. A szokásos év végi pénzszórásnak az egyházak, a sportfejlesztések és a honvédség a fő nyertese.



A Hit Gyülekezete közel 750 millió forintos támogatásáról már írtunk. Kaptak a reformátusok is, 30,7 milliárd, a jezsuiták 5,7 milliárd forintot, de a Don Bosco Szalézi Társasága is 6,4 milliárd forint támogatásban részesült a kormánytól, míg az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja Magyar Tartomány például 1,2 milliárd forintot fordíthat fejlesztésre. Az Erdélyi Református Egyház is kapott 26,7 milliárd forintot.

Focira 37 milliárd forint jutott, ezt megfejelték még csütörtökön a MLSZ Budapesti Pályafejlesztési Programba csatornázott újabb ötmilliárddal, amiből elvileg amatőr labdarúgóknak épülnek új budapesti pályák - és egy diszkrét határozatmódosítással 3,5 milliárddal emelték meg a Vasas labdarúgó stadion fejlesztésére szánt keretet. A Magyar Kézilabda-szövetség ötmilliárd forintot könyvelhet el az év végén.

A legjobb azonban, hogy a Magyar Lovassport-szövetség Kisvárdán építhet 2,2 milliárd forintból lovas akadémia és termálvizes lórehabilitációs központot.

A Honvédelmi Minisztérium a Zrínyi 2026 elnevezésű program keretében húszmilliárd forintot kapott „a Magyar Honvédség szükségleteinek megfelelő, korszerű, vállról indítható, többcélú páncéltörő rakéta-fegyverrendszerek” beszerzésére.

A 2002-ben átadott Nemzeti Színház kétmilliárd forintot kapott az épület felújítására.