18 tonna avokádó borult ki és égett el Texasban

Egy texasi főutat borított el a rengeteg avokádó, a kigurult gyümölcsök közül sok meg is égett, miután a balesetet szenvedett teherautó lángra kapott.

A balesetben amúgy ember nem sérült meg, az utat pedig három órán át kellett lezárva tartani. A kamion felehetően a világ legnagyobb avokádótermesztő országából, Mexikóból tartott éppen északra, a világ legnagyobb avokádófogyasztó országába, azaz az Egyesült Államokba.

Az avokádóbaleset azért is keltett heves hullámokat az interneten, mert ez a szerencsétlen gyümölcs kiemelt szereplője lett a """mai fiatalok""" életmódjáról és fogyasztási szokásairól szóló moralizálgatásoknak. Az tény, hogy az avokádó iránti igény nagyon megnőtt az elmúlt évtizedben, és az is, hogy főleg sok fiatal kedvelte meg a gyümölcsöt, és az elmúlt években a megnőtt kereslet és a kedvezőtlen időjárási történések miatt az ára is nagyon megugrott. Ebből nőtt ki az a narratíva, hogy a mai fiataloknak azért nincs már saját lakása, mert minden pénzüket avokádóra költik. (Guardian)