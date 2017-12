Az ellenzéki tüntetések után utcára ment az iráni békemenet is

Miután az elmúlt két napban egyre többen vettek részt kormányellenes tüntetéseken Iránban, megmozdult a hatalom is, és az állami tévé közvetítése mellett több ezren tüntettek a kormány mellett Teheránban.

Közben folytatódtak a letartóztatások, több tucat embert vettek őrizetbe az elmúlt napok tüntetéseivel összefüggésben. A tiltakozások először gazdasági ügyekről szóltak, az emelkedő élelmiszerárak és a munkanélküliség miatt mentek utcára az emberek, de az üzenetek hamar átváltottak a korruptnak tartott hatalom szidására.

A szombati tüntetéseket már előre megszervezték, nyolc éve verték le ugyanis a kormányellenes tüntetéseket a rendőrök, ezt ünnepelték volna eleve is ezen a napon, de most a kormánypárti megmozdulásnak külön aktualitást adott, hogy ezzel a hatalom erőt is demonstrálhatott.

A BBC helyszíni tudósítója szerint a hatóságok most abban bíznak, hogy az országszerte közvetített fővárosi megmozdulás világos üzenetet fog küldeni arról, hogy az emberek még a kormány mellett állnak. A helyi közmédia óriási részvételről számolt be, illetve arról, hogy mindenki a legfőbb vezető Ali Hámeneit támogatja.

Az elmúlt napok tüntetései ugyanis nem szimplán a kormány, hanem a kormány felett álló Legfőbb Vallási Vezető személye ellen is szóltak, a tüntetők közül többen az egész rendszer bukását követelték.

Hasonló méretű ellenzéki megmozdulásra nem volt példa Iránban 2009 óta, a közösségi oldalakon pedig már újabb tiltakozásokat szerveznek szombat délutánra. De a helyi beszámolók szerint a rendőrség készül fellépni ezek ellen. (BBC)