Újabb olajtankert fogtak Észak-Korea partjainál

Pár napon belül a második, Észak-Koreába olajat szállító tankerhajó feltartóztatásáról számolt be a dél-koreai sajtó.

Észak-Korea ellen december közepén rendelt el a korábbiaknál is szigorúbb szankciókat az ENSZ Biztonsági Tanácsa, a döntést még Észak-Korea legközelebbi szövetségesei, Kína és Oroszország is támogatták. A döntés értelmében rendkívüli mértékben korlátozták az Észak-Koreának eladható nyers- és finomított olaj mennyiségét - bár teljes egészében nem tiltották be az olajkereskedelmet.

A Reuters jelentése szerint a dél-koreai hatóságok az ügy érzékenységére hivatkozva semmilyen részletet nem kívántak nyilvánosságra hozni azon túl, hogy a KOTI nevű, panamai zászló alatt hajózó tankert Pyeongtaek-Dangjin kikötőjében foglalták le. A Reuters értesülései szerint a KOTI-nak december 19-én kellett ebbe a kikötőbe érkeznie, vagyis már majd két hete feltartóztathatták.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség szerint a KOTI 5100 tonna olajat szállíthat. Úgy tudják, hogy a vámhatóság mellett a dél-koreai hírszerzés is vizsgálódik az ügyben.