"Vasököllel" csapna le a tüntető irániakra a Forradalmi Gárda

Felemelt öklével tiltakozó iráni nő a könnygázfelhőben a teheráni egyetem épületénél a 2017. december 20-i tüntetésen. Fotó: STR/AFP

A nemzet "vasöklével" találják szembe magukat, ha folytatják a demonstrációkat, figyelmeztette a tiltakozókat az iráni Forradalmi Gárda, a teokratikus rezsim elsőszámú erőszakszervezete. Iránban negyedik napja tartanak a tiltakozások, melyeknek vasárnapra virradóra már halálos áldozatai is voltak. A tiltakozások eredendően a romló életkörülmények és a gazdasági nehézségek miatt robbantak ki. Ezt még csak-csak elnézné a hatalom, de ahogy a Forradalmi Gárda egyik parancsnoka jelezte, mostanra "degenerálódtak" a tiltakozások, amiken a nép "politikai jelszavakat skandál és felgyújtja a közvagyont".

A mostani tiltakozások a legnagyobban a 2009-es zöld forradalom óta, amely a nevével ellentétben nem lett forradalom, nem hozott érdemi változást Irán életében - leszámítva azt, hogyegy generáció legtudatosabb tagjait tartóztathatta le a hatalom.

"Ha az emberek valóban a drágaság miatt vonultak az utcára, akkor nem kellett volna azokat a jelszavakat skandálniuk, sem autókat és a közvagyont gyújtogatniuk" - jelentette ki Eszmail Kovszari, a Forradalmi Gárda dandártábornoka. A tiltakozókat emellett a belügyminiszter is arra figyelmeztette, hogy felelősségre lesznek vonva a károkozásért és a rendzavarásért.

Irán fővárosában, Teheránban szombaton pár ezer fősre duzzadt a gazdasági helyzet miatt tiltakozók kis tüntetése. A tiltakozáshoz javarészt fiatalok csatlakoztak, akik aztán a rendőrökkel is összecsaptak. Összecsapások voltak Irán más városaiban is, Dorudban két tüntető vesztette életét, minden bizonnyal lelőtték őket.

A tiltakozások rendszerellenes jelleget öltöttek, Abharban még Ali Khamenei ajatollah, Irán első számú vezetőjének az arcképét is elégették. A BBC iráni tudósítója, Kaszra Nadzsi szerint a tiltakozók közös követelésévé vált a klérus uralmának megdöntése. Emellett az iráni külpolitika megváltoztatását is követelték, elutasítva Irán külföldi expedícióit. "Ne Gázát, ne Libanont, hanem az én életemet Iránban" - skandálták például Mashad városában, arra utalva, hogy a kormányt mintha jobban érdekelné a nagypolitika a belpolitikánál. (Via BBC)