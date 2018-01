De jó, hogy nem vagyunk rómaiak! Biztos megvolt a romantikája a közösségi vécéknek, ahol egymásnak adták az emberek a fapálcára rögzített nedves szivacsot, ahogy annak is, ha elég mohát kellett összekaparni a vécé faláról a seggtörléshez, de ehhez képest már a kukoricacsuma is higiénikus megoldásnak tűnik. A technika vívmányai, az emberiség töretlen és lendületes előrehaladása idővel elhozta nekünk a papír kényelmét - még ha azon adott esetben el is lehet vitatkozni, hogy jobb-e az újságpapír akár csak a budi deszkáiról lekapart mohánál is. Az viszont vitathatatlan tény, hogy a vécépapírnál tán csak a bidé alkalmasabb fenekünk megtisztítására.

A 21. századra robbanásszerűen felfejlődött a vécépapíripar, bár tény, hogy a kreativitás egy ideje a rétegek számának növelésén túl legfeljebb az illatanyagok változatosságában merül ki. Mivel nemrég a szerkesztőségben üvöltözésig fajuló vita alakult ki, hogy ha egyáltalán, akkor milyen illatú vécépapírt szerezzünk be, felmerült, hogy egy egyszerű és gyors teszt segítségével bárki megállapíthassa magáról, hogy neki milyen vécépapír való. Egyszerű fehérnek hiszed magad? Mi van, ha valójában a méz-mandula illatú a neked való? Vagy egy olyan, amit el se tudtál képzelni, és most, hogy tudomást szerzel a létezéséről, már nem is akarod? Igen, a csokoládésra gondoltam, minden létező áthallásával együtt.

Kár volna tovább szaporítani a szót, most egyszer és mindenkorra kiderítheted magadról, hogy milyen vécépapír vagy!