Dél-Korea felajánlotta, hogy két év után újra tárgyalóasztalhoz ülnek az északiakkal

Nem sokkal azután, hogy Kim Dzsongun, észak-koreai diktátor felvetette, hogy esetleg az észak-koreai csapat is részt venne az idén Dél-Koreában rendezendő téli olimpián, a dél-koreai kormány felajánlotta, hogy a két ország magas szintű diplomáciai találkozón vitassa meg az észak-koreai indulás lehetőségét és egyéb, a két állam szempontjából fontos ügyeket. Még az egyeztetés helyére és idejére is tettek javaslatot: január 9-én szeretnének találkozni Panmindzsonban, az Észak és Dél között kettéosztott faluban, ahol a koreai háborút berekesztő fegyverszüneti megállapodást is aláírták.

Észak-Korea egyébként két műkorcsolyázót küldhetne a téli olimpiára, ők ugyanis jogot szereztek az indulásra, csak Észak-Korea a hivatalos határidőig nem nevezte a sportolóit a versenyre, mivel a rezsim vezetése nem volt biztos benne, ki akarja-e küldeni a delegációját éppen Dél-Koreába, az országba, amivel Észak-Korea évtizedek óta háborúban áll. A sportolók azonban még így is kiutazhatnak, ha külön meghívót kapnak az Olimpiai Bizottságtól.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a január 9-i találkozón kik vesznek majd részt, Észak-Korea ugyanis még nem válaszolt a déli ajánlatra. A legutolsó kétoldalú tárgyalást a két állam 2015-ben tartotta a közösen üzemeltetett Keszong Ipari Zónában, igaz, azon nem született semmilyen megállapodás. Azóta viszont sokat változott a helyzet a Koreai-félszigeten: még jobban elmérgesedett a viszony Phenjan és Szöul között, amiért Észak-Korea a nemzetközi szankciók ellenére is felpörgette atomprogramját, és komoly sikereket is elért a háborús célú nukleáris fejlesztések terén.

Dél-Koreai vezetők már hónapok óta hangoztatják, hogy a 2018. sorsdöntő év lehet a két Korea viszonyában, hiszen míg Észak az államalapítása 70. évfordulójának megünneplésére készül, Dél téli olimpiát rendez. Utóbbit a dél-koreai újraegyesítési miniszter többször is az Északkal való békülés egyik legnagyobb lehetőségének nevezte. (BBC)