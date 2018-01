Putyin orosz állami bitcoint akar

A Financial Times értesülései szerint a máskor meglehetősen technofób Kremlben dolgozni kezdtek azok, hogy egy kriptorubelt vezessenek be, ami alkalmas lehet a nyugati szankciók kikerülésére is.

Moszkvai tisztviselők elmondása szerint Putyin meg is bízott egy testületet azzal, hogy dolgozzák ki a kriptovaluta részleteit, az orosz állami intézeteket pedig arra biztatták, hogy kezdjék el megismerni a blockchain technológiában rejlő lehetőségeket.

Putyin gazdasági tanácsadója, Szergej Glazev is arról beszélt nemrég egy kormányülésen, hogy a kriptorubel jó eszköz lehet a szankciók megkerülésére: a tervek szerint az orosz állami kriptovaluta ugyanaz a rubel lenne, de a forgalmát szabályozni tudnák, és a Kreml nyilván tudna tartani minden tranzakciót.

Az orosz államfő már múlt nyáron arra kérte a kabinetet, hogy találják ki a kriptovaluták szabályozásának keretét.

Világszerte számos jegybank dolgozik azon, hogy a blockchain technológiát valahogy beemelje a működésébe, de ezek a próbálkozások egyelőre meglehetősen gyerekcipőben járnak.

Az FT elemzése szerint amúgy egyáltalán nem könnyű feladat felhúzni egy állami kriptovalutát úgy, hogy az működőképes modell legyen: elsőre nem is világos, hogy egy ilyen digitális eszköz bevezetése hogyan segíthetne az orosz állami és gazdasági szereplőknek, hogy elkerüljék a nyugati államok szankcióit.

Az elmúlt időszakban több autoriter állam is a kriptovalutákban látta meg a lehetőséget: Észak-Korea a hírek szerint komoly mennyiségű kriptopénzt vásárolt, hogy ezzel tudjon kereskedni a feketepiacon, míg Venezuelában is felmerült, hogy saját digitális pénzzel jelenne meg az állam a teljesen bezuhant gazdaságú országban.

A világszerte tapasztalt bitcoin-láz Oroszországot is elérte, összesen 300 millió dollár mozdult meg az orosz piacon tavaly az új digitális pénzeszközök bevezetése révén, és Putyin internetes ombudsmanja, Dmitry Marinichev által vezetett bitcoinbánya például 43 millió dollárt szedett össze.

Ugyanakkor az orosz központi bank a szkeptikusabb hangok közé tartozott, szerintük a kriptopénzek a pénzügyi piramisjátékok minden elemét tartalmazzák, és ezért azt szeretnék, ha csak megfelelő képesítéssel bíró kereskedők vásárolhatnának belőle, hogy elkerüljék a kilencvenes években az orosz társadalmat alaposan megviselő piramisos csalások megismétlődését. (FT)